Operazione antidroga dei Carabinieri: sequestrati oltre 8 chili di marijuana

Guardia Mangano (CT). Nel quadro della costante attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dell’infallibile fiuto del cane antidroga “King”,

hanno tratto in arresto un 27enne residente ad Acireale, perché sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di marijuana destinata verosimilmente allo spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’operazione è scaturita da una mirata e articolata attività info-investigativa condotta dai militari dell’Arma, che hanno raccolto elementi utili circa un possibile traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Santa Maria Ammalati, una frazione di Acireale. In base a questi indizi, i Carabinieri hanno predisposto attività di monitoraggio di quel territorio sulla base della quale l’attenzione si è concentrata sull’abitazione del giovane sospettato.

E’ stato, dunque, organizzato un servizio, per approfondire le ipotesi investigative, procedendo alla perquisizione dell’abitazione e dell’auto del 27enne. L’intervento ha dato esiti immediatamente positivi: nel garage, il cane “King” ha indirizzato il suo conduttore verso uno scatolone contenente 8 buste in plastica sigillate piene di marijuana, per un peso complessivo di 4,110 chilogrammi.

Le ricerche, estese all’intera proprietà, hanno portato inoltre al rinvenimento di un secondo scatolone con 6 buste sigillate per un peso di più di 3 chilogrammi, occultato negli ambienti del piano superiore, nonché un ulteriore quantitativo di quasi 1 chilo nascosto in un altro locale, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 8 chilogrammi di marijuana pronta per la suddivisione e l’immissione sul mercato illecito. Le successive analisi di laboratorio hanno confermato un elevato contenuto di delta-9-THC puro, ben al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, attestando così la natura stupefacente della sostanza sequestrata.

L’uomo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato dichiarato in stato di arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentie messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Catania.