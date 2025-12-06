Operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo. Scovati i nascondigli dei pusher, 11 arresti. Video

Quarticciolo – operazione antidroga dei Carabinieri. Scovati i nascondigli dei pusher: I militari hanno arrestato 11 persone gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Roma – Nel corso di una vasta operazione antidroga condotta nel quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Roma Tor Tre Teste, con il supporto dei militari degli Squadroni Eliportati Cacciatori Sicilia e Puglia, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, hanno arrestato 11 persone gravemente indiziate dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrate 675 dosi di crack e cocaina, due panetti di hashish e circa 2.000 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite.

I servizi rientrano nelle attività portate avanti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per garantire maggiore sicurezza nel quartiere, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Un 29enne marocchino è stato sorpreso in via Ostuni mentre deteneva 5 dosi di crack e 9 di cocaina per un peso complessivo di circa 9 g. oltre a 300 euro in contanti.

Un tunisino, invece, è stato trovato in possesso di 148 dosi di crack dal peso di 91 grammi.

Sempre in via Ostuni, i Carabinieri hanno arrestato un 30enne algerino e un minorenne romano, sorpresi in possesso di 13 dosi di crack, 40 dosi di cocaina e 710 euro in contanti.

Inoltre, in via Manfredonia, è stato arrestato un 40enne egiziano, trovato in possesso di 2 dosi di cocaina, 100 gr. di hashish e 100 euro in contanti.

I Carabinieri hanno poi arrestato un 19enne egiziano, 2 maggiorenni italiani e un 28enne tunisino, poiché notati occultare nella vegetazione complessivamente 207 dosi di crack e 109 dosi di cocaina, immediatamente recuperate dai militari. Un 45enne nigeriano e un 28enne marocchino, entrambi senza fissa dimora, sono stati sorpresi con 9 dosi di crack, 9 dosi di cocaina e 50 euro in contanti. Un 19enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, notato occultare 146 dosi di crack e 61 dosi di cocaina in un’aiuola e all’interno di un vano contatore. Tre soggetti, di cui due italiani di 19 e 21 anni e un tunisino di 27, tutti censurati, sono stati trovati in possesso di 61 dosi di crack e 48 di cocaina nonché della somma contante di 700 euro.

Infine, sempre nel corso dei controlli svolti con il supporto del Nucleo Cinofili, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, occultata in diversi nascondigli ricavati nelle siepi e in varie pertinenze, all’interno dei lotti condominiali, 61 dosi di cocaina del peso di circa 34 g., 63 dosi di crack del peso di circa 21 g. e 9 dodi di hashish del peso di 11 g. circa.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.