Operazione Berus contrasto alla pedopornografia online: 7 perquisizioni e 2 arresti

La Polizia di Stato di Milano ha tratto in arresto, a Torino e Salerno, 2 uomini di 46 e 77 anni, colti nella flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni.

La complessa operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, è lo sviluppo di una precedente attività di indagine della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Grazie agli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Milano ha disposto 7 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle città di Firenze, Genova, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni.

Nel corso delle attività, eseguite in collaborazione con gli uffici della Polizia Postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici e rinvenuti video e foto illecite ritraenti minori anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web rivelatrici di una reiterata ricerca di materiale pedopornografico.

L’importante risultato investigativo è stato possibile grazie all’utilizzo di tecniche investigative innovative degli operatori specializzati nella prevenzione e nel contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori sulla rete. Si specifica che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile e, pertanto, resta salva la presunzione di innocenza degli stessi.