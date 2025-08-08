Operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto della pedopornografia online: due arresti a Milano

Nell’ambito di una complessa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e finalizzata al contrasto della pedopornografia online, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti (un cittadino italiano di 56 anni e un cittadino egiziano di 68), colti nella flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni.

L’operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, si è sviluppata partendo dall’analisi di alcune segnalazioni giunte da organi di polizia esteri per il tramite del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio Polizia Postale.



Alla luce degli elementi raccolti dai cyberpoliziotti – che sono riusciti a superare il muro di anonimato dietro il quale agivano gli indagati – i magistrati del gruppo specializzato del Dipartimento “Tutela dei soggetti vulnerabili” della Procura della Repubblica di Milano hanno disposto due perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti rintracciati nell’area metropolitana milanese.



Oltre alle abitazioni degli indagati, sono stati perquisiti sul posto i numerosi dispositivi elettronici rinvenuti in loro possesso. All’esito delle attività, sono stati sottoposti a sequestro 5 smartphone, vari supporti di memoria (come SD card e chiavette USB) e 3 spazi cloud, per un totale di oltre 2 terabyte di dati.



Si specifica che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza irrevocabile e, pertanto, resta salva la presunzione di non colpevolezza degli stessi.