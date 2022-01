Operazione El Dorado traffico illecito di sostanze stupefacenti 16 provvedimenti cautelari Video

Dalle prime ore di oggi, nelle provincie di Cagliari, Torino, Roma, Pescara, Varese e Oristano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari supportati dai Comandi territorialmente competenti, unitamente ai Cacciatori di Sardegna, unità cinofile e 11° Nucleo Elicotteri di Elmas, hanno dato esecuzione a 16 provvedimenti cautelari (12 custodie cautelari in carcere e 4 sottoposizioni agli arresti domiciliari),

emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a un sodalizio criminale. I militari in questo momento stanno altresì dando esecuzione a diversi sequestri preventivi patrimoniali, riguardanti tra l’altro numerosi conti correnti, cassette di sicurezza, numerosi immobili e valori, il tutto in fase di quantificazione, nonché a 24 perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti dei restanti principali soggetti emersi nell’attività investigativa.

L’attività d’indagine scaturisce da un ingente sequestro di cocaina diretta in Sardegna, eseguito presso l’aeroporto “El Dorado” di Bogotà (Colombia) nel mese di settembre 2016 e ha permesso agli inquirenti di ricostruire come 3 brokers residenti in Piemonte facessero affluire nell’isola dalla Spagna, grazie a contatti con narcotrafficanti del luogo, un considerevole quantitativo di stupefacente attraverso alcuni corrieri di fiducia che lo consegnavano a un gruppo criminale locale il quale, attraverso i propri affiliati, dominava il mercato dello stupefacente nell’hinterland di Cagliari. Durante le perquisizioni sono state arrestate altre 4 persone trovate in possesso di quantità significative di stupefacente.

Oltre agli arresti di oggi l’indagine ha consentito nel tempo di:

trarre in arresto 17 persone in flagranza di reato, scoprire una rapina a mano armata, avvenuta in Cagliari il 31 gennaio 2017, per un debito di droga non saldato;

in flagranza di reato, scoprire una rapina a mano armata, avvenuta in Cagliari il 31 gennaio 2017, per un debito di droga non saldato; acclarare un episodio di riciclaggio avvenuto in Saint Vincent (AO) il 19 ottobre 2017, mediante la tecnica del “gioco d’azzardo”;

documentare le fasi dell’attività illecita, recuperando nel corso dell’attività investigativa oltre 1.200 kg. di Hashish, 6,5 kg di Marijuana e 5,1 Kg. di cocaina, 20 gr. di eroina e 68 piante di cannabis indica.

Si rammenta che tutti gli indagati sono da considerare innocenti sino alla pronuncia di una condanna passata in giudicato in attuazione del principio costituzionale di non colpevolezza.