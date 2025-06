Operazione “Estate in movimento”: oltre 1000 sanzioni nei primi 20 giorni. Rafforzati i controlli della Polizia Locale per una viabilità più sicura

Su impulso dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Arch. Daniele Nunzio Lentini, il Corpo di Polizia Locale di Francofonte ha avviato, a partire dal 1° giugno, l’operazione

“Estate in movimento”, finalizzata a intensificare i controlli di polizia stradale durante il periodo estivo, con particolare attenzione alla SS 194, arteria strategica ma purtroppo nota per l’alta incidentalità e attualmente interessata da numerosi cantieri stradali.

L’iniziativa, che prevede l’impiego quotidiano di autopattuglie in turni antimeridiani e pomeridiani, ha già portato a risultati significativi: oltre 1.000 sanzioni sono state elevate nei primi 20 giorni di attività per violazioni gravi al Codice della Strada, tra cui eccesso di velocità, mancata revisione dei veicoli e mancato uso delle cinture di sicurezza.

“La sicurezza della circolazione stradale, specie nei periodi caratterizzati da un aumento dei flussi veicolari, rappresenta per noi una priorità assoluta” – dichiara il Sindaco Lentini – “Questi risultati confermano l’efficacia e l’impegno del Corpo di Polizia Locale, che sta operando con determinazione per tutelare l’incolumità dei cittadini e dei viaggiatori”.

Come Comandante del Corpo di Polizia Locale di Francofonte, desidero evidenziare come la strategia messa in campo in questa operazione non solo abbia già dato riscontri concreti in termini di prevenzione e repressione delle condotte pericolose alla guida, ma stia contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza tra gli utenti della strada.

“I dati finora raccolti dimostrano la necessità di un presidio costante del territorio, in particolare lungo tratte critiche come la SS 194. Il nostro obiettivo resta quello di prevenire gli incidenti, salvare vite umane e rendere la rete stradale più sicura per tutti. Ringrazio il personale per l’alto senso del dovere e la professionalità dimostrata ogni giorno” – dichiara il Maggiore Daniel Amato, Comandante del Corpo.

L’operazione “Estate in movimento” proseguirà per tutta la stagione estiva, con l’obiettivo di garantire una presenza costante sul territorio e ridurre al minimo i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale.

