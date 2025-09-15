Operazione “fake for drug”: smantellata rete di spaccio tra i comuni di Latina, Cisterna di Latina (LT) e Sermoneta (LT)

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del NAS di Latina, sotto il coordinamento costante della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare scaturite da una complessa attività investigativa che ha consentito di accertare un sistema di approvvigionamento illecito di farmaci ad azione stupefacente, mediante l’uso di ricette mediche false e documenti di identità contraffatti, nonché di attività parallele di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono attualmente impiegati oltre 50 militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Provinciale di Latina, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, per finalizzare i 9 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Latina.