Operazione “Ferragosto in Sicurezza” – Quarta Edizione

Il Comando di Polizia Locale di Francofonte ha portato a termine con successo l’Operazione “Ferragosto in Sicurezza”, giunta ormai al suo quarto anno consecutivo.

L’iniziativa, predisposta per garantire la massima tutela della cittadinanza e del territorio nel periodo festivo, ha visto l’impiego coordinato di autopattuglie e personale appiedato in attività di controllo e di perlustrazione mirata.

Nel corso dei posti di controllo sono stati verificati numerosi veicoli, con l’accertamento di alcune infrazioni al Codice della Strada, tra le quali la più ricorrente è risultata la guida senza revisione obbligatoria. Parallelamente, sono stati individuati e segnalati cittadini intenti ad abbandonare rifiuti in maniera illecita, contribuendo alla creazione di micro discariche e ledendo il decoro urbano.

Il nucleo di polizia giudiziaria del Comando ha proseguito senza interruzioni la propria attività anche durante il giorno festivo, raccogliendo segnalazioni e denunce da parte dei cittadini. In particolare, si è distinto per il tempestivo intervento che ha consentito di sventare un tentativo di truffa ai danni di anziani da parte di ignoti.

Il Sindaco, Arch. Daniele Nunzio Lentini, ha dichiarato:

«L’Operazione “Ferragosto in Sicurezza” si conferma un punto fermo della nostra azione amministrativa, volta alla salvaguardia della sicurezza e della serenità dei cittadini. Ringrazio la Polizia Locale e tutti coloro che hanno contribuito a questi importanti risultati, che testimoniano l’impegno costante nel contrasto alle illegalità e nella tutela del decoro urbano.»

Il Comandante, Magg. Daniel Amato, ha aggiunto:

«Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento al personale operante sul territorio, agli incaricati dei servizi ausiliari e agli operatori della centrale operativa per la professionalità dimostrata. Anche quest’anno l’operazione ha dato risultati positivi, confermando l’efficacia di un modello di prevenzione e controllo che continueremo a rafforzare.»

Il bilancio dell’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini, affinché Francofonte possa continuare a essere una comunità sicura e rispettosa delle regole comuni.

