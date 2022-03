Operazione ispettiva antifrode a tutela della salute e della sicurezza dei prodotti

Roma – L’Ufficio Controlli Tabacchi dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli, sotto il coordinamento del Gruppo CP-Operazioni della Direzione Generale, dal 7 al 10 marzo ha eseguito una operazione ispettiva antifrode a tutela della salute pubblica, su larga scala, sull’intero territorio nazionale.

A tal fine l’A.D.M., tra le autorità qualificate al controllo della sicurezza dei prodotti introdotti in Italia, ha disposto un’azione di controllo mirato volta alla verifica degli esercizi commerciali che offrono in vendita canapa sativa light, per accertare il puntuale rispetto nella normativa in tema di produzione, confezionamento, etichettatura, immissione in consumo e sicurezza dei suddetti prodotti.

In numerosi casi, infatti, questi sono risultati essere posti in vendita in modalità tali da renderne possibile l’assunzione per inalazione al pari di tabacchi lavorati e assimilati, in palese violazione della normativa vigente.

Ad oggi, infatti, è consentita la commercializzazione della cannabis sativa con le mere finalità di promozione della filiera agroindustriale, delle coltivazioni, e per uso terapeutico.

L’attività è scaturita dall’analisi effettuata dagli Uffici centrali dell’Agenzia ed ha interessato 11 città. Si è proceduto ad effettuare 212 campionature di materiale a base di cannabis sativa e relativi 163 sequestri amministrativi, per sottoporre ad analisi i prodotti rinvenuti all’interno degli esercizi, al fine di accertarne il contenuto esatto, testare le percentuali di principi attivi contenute in essi, e la veridicità rispetto a quanto dichiarato a legittimazione della loro immissione in consumo.

Nel corso delle operazioni sono state altresì constatate le violazioni al dettato normativo di cui al d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), relativamente alla vendita di prodotti non iscritti in tariffa, e prodotti accessori da fumo (eg. filtri, cartine e tubetti), da parte di soggetti privi della prescritta autorizzazione. Di conseguenza si è proceduto al sequestro del relativo materiale rinvenuto per un totale di 1.496 prodotti preconfezionati fumabili pronti all’uso, 24.969 cartine 23.057 filtri e 120 prodotti liquidi da inalazione.

L’operazione è avvenuta in coordinamento e stretta collaborazione con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sull’intero territorio nazionale.

Attraverso interventi mirati, ed un costante e proficuo supporto operativo prestato ai funzionari A.D.M., le Stazioni dei Carabinieri competenti per i territori in cui sono stati effettuati i controlli, hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita delle verifiche.

Sono in corso, da parte dei Nuclei Operativi Territoriali delle Direzioni coinvolte, gli ulteriori accertamenti qualitativi e quantitativi del caso, avvalendosi delle analisi tecniche effettuate dai laboratori chimici dell’Agenzia, per individuare anche eventuali illeciti di natura penale.

Il Gruppo CP – Operazioni della Direzione Generale di ADM è stato istituito con Ordine di Servizio n. 60/2020 di cui al prot. n. 413381/RU del 13 novembre 2020 e, con l’ausilio degli Uffici Controlli delle Direzioni Centrali, effettua la programmazione operativa, il coordinamento e l’esecuzione delle operazioni sul territorio per la prevenzione e la repressione dei fenomeni illeciti relativamente a tutti gli ambiti di competenza attribuiti all’Agenzia.