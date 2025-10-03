Operazione “KHALIPHA” esecuzione occ nei confronti di 7 persone

Catania – Sin dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone. Per 6 di loro in carcere, mentre un indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

L’inchiesta della Procura etnea ipotizza a vario titolo, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere. L’attività investigativa, condotta tra novembre 2024 e giugno 2025 dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale Etneo le odierne misure cautelari.