Operazione “Medina” del ROS, un fermo per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale

Nella mattinata di oggi 5 settembre 2025, il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, coadiuvato in fase esecutiva dal personale del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste e da Squadre Operative di Supporto del 13° Carabinieri Reggimento Friuli – Venezia Giulia,

ha eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, nei confronti di un indagato, gravemente indiziato dei reati di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale e istigazione a delinquere, con le aggravanti dell’apologia riguardante delitti di terrorismo e di aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici.