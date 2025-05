Operazione Moby Dick: Polizia di Stato e Guardia di Finanza arrestano un latitante all’aeroporto di Milano Malpensa

Nella giornata di ieri, all’aeroporto di Milano Malpensa, la Polizia di Stato, in particolare gli investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO, della Squadra Mobile di Palermo, unitamente a personale del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese, hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni.

Questi, giunto in Italia su un volo proveniente dall’Albania, era latitante dal 14 novembre 2024, quando si era volontariamente sottratto all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata Moby Dick, che aveva portato all’emissione di 43 misure cautelari nei confronti dei componenti di una organizzazione criminale transnazionale operante in Italia, Spagna ed altri paesi dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, Singapore e Dubai.

Le investigazioni, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Palermo, avevano svelato il ruolo di vertice dell’arrestato nell’ambito di un articolato sodalizio di natura stratiforme, funzionante come una vera e propria multinazionale del crimine dedito in modo permanente al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria, attraverso il sistema delle frodi carosello nel settore del commercio di prodotti informatici e tecnologici.

Dalla valutazione complessiva dell’erosione dell’IVA era stato valutato non solo un ingente danno all’erario, per una stima per oltre 600 milioni di euro, ma anche l’illecito profitto accumulato dall’associazione quantificato in oltre 180 milioni di euro. In relazione a tali importi il GIP di Milano aveva disposto il sequestro preventivo o per equivalente di 183.726.735,04 euro nonché il sequestro preventivo di 476.371.848, 39 euro in relazione ai reati tributari, e di ulteriori 10.408.580,89 euro, in relazione alle sole ipotesi di riciclaggio, di alcuni complessi immobiliari e residenziali.

L’uomo tratto in arresto è ritenuto responsabile dei reati di frode intracomunitaria e riciclaggio, commessi con l’aggravante di cui all’art. 416 c.1 del vigente Codice Penale, sotto il duplice profilo del metodo mafioso e camorristico e della finalità di agevolazione dell’associazione mafiosa e camorristica.

L’odierno provvedimento, emesso dal G.I.P. di Milano sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso delle indagini, si fonda su gravi e concordanti indizi di colpevolezza, significando che le piene responsabilità penali per i fatti indicati saranno accertate solo in sede di giudizio in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.