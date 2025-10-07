Apertura

Operazione Palma: Scacco alla banda delle auto di lusso: 14 arresti tra l’Italia, Spagna e Belgio

Reggio Emilia. Nelle prime ore di oggi tra l’Italia, la Spagna e il Belgio è in corso l’esecuzione di 14 misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Palma”, indagine del

Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, contro un’associazione transnazionale dedita ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L’attività, sviluppata con la Guardia Civil – UCO e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha disvelato un giro d’affari milionario con veicoli trafugati che ripuliti venivano destinati ai mercati degli Emirati Arabi Uniti.

