Operazione “per mano”- maltrattamenti nei confronti di persone affette da gravissime forme di autismo. Eseguite a cuneo 17 misure cautelari: Video

Nelle prime ore del 23 ottobre 2025, nella città di Cuneo e comuni limitrofi, la Compagnia di Cuneo, collaborata nella fase esecutiva da personale del N.Inv. del Reparto Operativo e delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Cuneo, del N.A.S. di Alessandria e del N.I.L. di Cuneo, a conclusione dell’indagine convenzionalmente denominata

“Per mano”, ha dato esecuzione a 17 misure cautelari personali (2 in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 11 divieti di avvicinamento e comunicazione con le persone offese con applicazione delle modalità di controllo previste all’art. 275 bis c.p.p. ed obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.) emesse il 14 ottobre u.s. dal G.I.P. del Tribunale di Cuneo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di altrettanti soggetti, variamente ritenuti responsabili dei delitti di maltrattamenti contro persone a loro affidate, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata.

L’indagine, avviata nel dicembre 2024, ha consentito di ottenere le predette misure a carico di più soggetti, direttivi e dipendenti della Società Cooperativa “PER MANO”, con sede a Cuneo, ritenuti responsabili dei reati di cui sopra commessi nei confronti di 18 persone, affette da gravissime forme di autismo, ospiti presso una struttura ricettiva gestita da una società cooperativa privata.

Il G.I.P. del Tribunale di Cuneo, inoltre, ha disposto il sequestro preventivo della struttura, dei beni aziendali annessi, dei relativi beni strumentali e dei conti correnti.

Le persone tratte in arresto sono state associate presso la Casa Circondariale di Torino a disposizione dell’A.G.

La posizione di tutti gli indagati a vario titolo è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che ne valuterà la colpevolezza o meno nel corso del successivo processo.