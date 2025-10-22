Operazione “Termine”: nuovo sviluppo investigativo, rinvenuti oltre 51 chili di hashish interrati a Bari Sardo

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari, si comunica quanto segue.

Cagliari e Bari Sardo – Proseguono gli approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, nell’ambito dell’operazione “Termine”, che all’inizio del mese aveva portato all’esecuzione di decine di provvedimenti cautelari e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente e armi da guerra.

Nella trascorsa giornata, i Carabinieri, nel corso di mirate attività di ricerca sviluppate in località rurale di Bari Sardo (NU), hanno rinvenuto oltre 51 chilogrammi di hashish, suddivisi in circa cento panetti accuratamente confezionati in involucri di plastica e occultati all’interno di un bidone interrato sotto una grande quercia.

Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà oggetto di accertamenti di laboratorio per determinarne la purezza e il valore complessivo, che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto superare i 220.000 euro considerando il valore al dettaglio delle singole dosi.

L’attività odierna conferma la continuità del lavoro investigativo svolto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, impegno che continua a rappresentare uno strumento essenziale di contrasto ai traffici illeciti e di tutela della sicurezza pubblica nel territorio sardo.