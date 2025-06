OPOS Milano | “Around Piazzola” SaxMeet Ensemble

Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 21.30, gli spazi di OPOS accoglieranno una serata dedicata all’intramontabile arte di Astor Piazzolla, figura cardine del tango nuevo e della musica del Novecento.

Protagonista dell’evento sarà il SaxMeet Ensemble, formazione di spicco nel panorama cameristico italiano, che porterà in scena la propria produzione discografica interamente dedicata al grande compositore argentino.

Il programma della serata include una selezione delle opere più celebri e suggestive di Piazzolla, tra cui spiccano le intense “Cuatro Estaciones Porteñas“, l’intima e struggente “Oblivion“, l’energetico e iconico “Libertango“, oltre ad altri brani intrisi della passionalità e malinconia tipiche del tango argentino. Un repertorio capace di evocare atmosfere lontane, cariche di emozioni e colori d’oltreoceano, restituendo al pubblico il fascino inconfondibile del linguaggio musicale di Piazzolla.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo sarà la presenza eccezionale di Alain Pagani, editore mondiale di Piazzolla e figura centrale nella diffusione internazionale della sua opera. Nel corso della serata, Pagani condividerà con il pubblico preziose testimonianze personali, raccontando l’intenso legame umano e professionale che unì suo padre Aldo Pagani, storico produttore e amico intimo del compositore, ad Astor Piazzolla. Un sodalizio che contribuì in maniera determinante alla diffusione e al riconoscimento globale del suo straordinario talento.

SaxMeet Ensemble è un ensemble di nove saxofonisti professionisti provenienti dalle province di Como, Varese e Milano. L’ensemble nasce da un’idea del M° Silvia Guglielmelli nel 2020 e si compone di musicisti di formazione classica che hanno studiato nei conservatori di Como e Milano, con pregresse esperienze solistiche e orchestrali, e suonato con interpreti internazionali quali H. De Jong (Belgio), M. Supéra (Francia), G. Palma e M. Padula (Italia), B. Santos (Portogallo) artisti Buffet Crampon. Da sempre l’ensemble è protagonista dei concerti conclusivi della rassegna musicale “A Tutto Sax” ideata dal M° Silvia Guglielmelli, che si tiene a Como ogni anno ed è giunta alla sua VII° edizione, esibendosi in location suggestive come Palazzo Valli Bruni, l’Hangar dell’Aeroclub di Como, Pontificio Collegio Gallio, e presso il Salone del Torchio, Castello di Carimate.

L’ensemble ha al suo attivo due produzioni discografiche, numerosissimi concerti con sold out di pubblico per diverse rassegne musicali, esibendosi in teatri e location prestigiose, oltre a due tournée, in Sicilia e Francia.

Per la stagione 2025/2026 il SaxMeet ha in programma una tournée europea con tappe in Polonia, Romania e Portogallo.

I musicisti:

Sax soprano: Simone Mambretti, Mario Micello

Sax contralto: Alessandro Rossi, Matteo Mezzanzanica, Anna Mascarello

Sax tenore: Daniel Comacchio, Matteo Gandini

Sax baritono: Silvia Guglielmelli, Camilla Borgnino

Programma della serata:

Apertura porte ore 21:00, inizio concerto ore 21:30

Ingresso gratuito previa registrazione al link:

https://tinyurl.com/OPOS-27-6-2025

o sul sito: www.opos.it

Nel corso della serata sarà possibile versare un’offerta libera con una Mission benefica a favore di https://www. accademiasaintsaens.it/arti- le-terapie/

ARTI PER LE TERAPIE: musico-teatro-arte-terapia, neuro-psicomotricità, psicoterapia

L’Associazione “Istituto Musicale e di Arti per le Terapie Camille Saint-Saens” riunisce al suo interno una equipe di professionisti delle “Arti per le Terapie” clinici specializzati, che operano in varie realtà Ospedaliere della Provincia di Varese. Essa è coordinata in attività di psicoterapia, musicoterapia, neuro-psicomotricità e arte-teatro-terapia, costantemente supervisionata da Psicoterapeuta e Neuropsichiatra, che monitorano l’operato clinico dei terapeuti dell’equipe multidisciplinare. I professionisti e Terapeuti vantano altresì di esperienze personali in vari ambiti applicativi e ciò garantisce allo staff di poter operare con utenze diverse.

