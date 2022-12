Opportunità per collaboratori professionali sanitari fisioterapisti Scadenza ravvicinata

Sei un fisioterapista? Partecipa al concorso o per collaboratori professionali sanitari fisioterapisti dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 (ASL3) di Genova. Superata la selezione per 10 posti sarai assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in categoria D.

Il bando non prevede limiti d’età. Per inviare la tua candidatura devi essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici ed avere la laurea triennale in Fisioterapia, classe L/SNT02, Lauree delle Professioni Sanitarie e della Riabilitazione oppure diploma universitario di Fisioterapista o, infine, diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti al diploma universitario. Devi inoltre essere iscritto all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio

La selezione prevede la valutazione dei titoli, una eventuale preselezione e tre prove d’esame. Prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso. Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. Prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

Per inviare la domanda di partecipazione hai tempo fino al 29 dicembre 2022. Clicca qui per consultare il bando.

Com. Stam. +foto fonte Informa Giovani