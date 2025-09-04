Opportunità per infermierə all’ASST Lariana di Como Scadenza ravvicinata

Sono 45 i posti di lavoro disponibili per infermierə con il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana di Como.

E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi sono necessari:

laurea triennale in Infermieristica oppure diploma universitario di infermiere;

iscrizione all’Albo Professionale.

Ai fini della selezione sono previste tre prove d’esame, in particolare: una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. Il termine per presentare le domande di ammissione è l’11 settembre 2025. Clicca qui per consultare il bando completo e accedere alla procedura telematica guidata per l’invio delle candidature.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani