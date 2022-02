Opt Siracusa.Partono i primi corsi gratuiti per installatori cappotto termico, ponteggisti e muratori

Siracusa – L’Opt di Siracusa a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dei disoccupati del settore edile nell’attuale fase di ripresa.

Prenderà il via lunedì 14 febbraio, con la prima lezione del corso per addetto/trasformazione/montaggio/smontaggio dei ponteggi, il piano formativo straordinario, per il triennio 2022/2024, promosso in maniera totalmente gratuita dall’Ente bilaterale delle costruzioni Opt della provincia aretusea.

“L’Opt, in tal modo – afferma Alberto Di Stefano, presidente dell’Ente Scuola Edile Opt di Siracusa – risponde ad un’esigenza forte, impellente, che emerge dal mercato del lavoro, grazie alle misure messe in campo e in particolar modo a quelle riguardanti i bonus edilizi. E lo fa con l’obiettivo di contribuire a rispondere alla grande richiesta di nuove professionalità nel settore, ma anche per mantenere alta la qualità dell’impresa e dei lavori in presenza di numerose commesse”.

Non solo. “I corsi, svolta storica per il settore edile – dichiara Salvo Carnevale, vicepresidente dell’Ente Scuola Edile Opt di Siracusa – sono un’iniziativa con cui si intende dare un’opportunità di nuova qualificazione e di reinserimento a disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza, sopperendo ai difetti della norma, che avrebbe dovuto imporre un obbligo formativo preliminare sul superbonus invece di rendere i cantieri una giungla piena di problemi, tra cui quello della qualità dei lavori. In pratica ci apprestiamo a svolgere una sorta di servizio pubblico”.

“I corsi previsti nel piano formativo straordinario – aggiungono Di Stefano e Carnevale – sono infatti a carico dell’Opt e totalmente gratuiti per le imprese regolarmente iscritte in Cassa Edile e in regola con i previsti contributi; per i lavoratori edili e per i disoccupati. E a tutti, imprese, lavoratori e disoccupati chiediamo di iscriversi alla piattaforma Blen, il sistema, cioè, che aiuta a fare incontrare domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, in sinergia con Anpal servizi. Un altro segnale preciso che anticipa gli orientamenti istituzionali emersi nel dibattito degli ultimi giorni: opportunità e vantaggi per il sistema sano delle costruzioni”.

Questi i primi tre percorsi previsti per il 2022: corso teorico-pratico di 32 ore per addetto/trasformazione/montaggio/smontaggio dei ponteggi. Già previsti 6 incontri per il 2022, il primo dei quali in programma lunedì 14 febbraio. Corso teorico-pratico di 120 ore per installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto. Inizio previsto martedì 8 marzo. Per quanti hanno i requisiti è già prevista una sessione di esame per la certificazione di qualità nelle giornate dell’8 e 9 giugno. Corso teorico-pratico di 60 ore per muratore. Primo incontro programmato per maggio. Per ogni corso è previsto un numero di iscritti minimo di 20 persone e massimo di 30. Gli ultimi due corsi, quello per installatore cappotto termico e quello per muratore, sono organizzati in collaborazione con Premix Spa.

Le iscrizioni, già aperte, devono pervenire tramite la pagina web www.optsiracusa.it Per ogni informazione utilizzare info@optsiracusa.it, telefonare al numero 0931.22943 o rivolgersi direttamente agli uffici di viale Ermocrate 6.8.10 a Siracusa.

Com. Stam.