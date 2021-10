Da oggi, venerdì 8 ottobre, è disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica “ORA NO” (Roba da Matti Dischi/Artist First),il nuovo singolo di EMPATIA, progetto di Martina Petracca, cantautrice romana.“

Ora No” è la storia fra due persone che, come i numeri primi, sono a un passo l’uno dall’altro, senza però toccarsi mai. È il racconto di un legame che potrebbe diventare un amore vero e bellissimo ma che, come spesso accade, arriva nel momento sbagliato del proprio percorso di vita. Il brano ha preso vita in una notte di fine estate, in cui i venti caldi piano piano vanno via per dare spazio ai primi respiri d’autunno. «“Ora No” è un brano spontaneo, che nasce da un dialogo interiore, dal bisogno di essere chiari con se stessi e con le proprie esigenze– racconta Empatia a proposito del nuovo singolo – scrivere questo pezzo è stata un’esperienza importante, un processo quasi di conoscenza con degli angoli di me che ancora non erano venuti fuori e spero che tutto ciò arrivi a chiunque abbia voglia di ascoltare la canzone».Spotify: https://open.spotify.com/track/66P55S9TXWGGLAMCC2qoti?si=0e711705581449cb



Biografia

Martina Petracca, in arte Empatia, è una cantautrice romana, classe 2000, che inizia fin da piccola ad appassionarsi alla musica. Comincia all’età di 9 anni a studiare canto e in seguito chitarra e pianoforte. Finito il liceo, si iscrive alla Facoltà di Lettere Moderne presso La Sapienza di Roma e contemporaneamente studia Canto nel dipartimento Jazz del Conservatorio Saint Louis College Of Music. Martina comincia a scrivere canzoni fin da adolescente, ispirandosi alle sue letture, ai cantautori italiani e a scene di vita quotidiana che respirava nel suo quartiere romano. Coltiva diverse passioni, tra cui la pittura, la fotografia e una spiccata propensione per l’ambiente.

