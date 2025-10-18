Ordinanza ex art. 2 TULPS “zone a vigilanza rafforzata”

Sulla base delle determinazioni assunte nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 15 ottobre,

il Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha firmato un’ordinanza ai sensi dell’art. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la quale sono state individuate le seguenti aree del centro urbano di Palermo, che saranno sottoposte a misure di vigilanza rafforzata

1 TEATRO MASSIMO

Piazza Verdi (zona antistante al Teatro Massimo) – via Maqueda (tratto compreso tra via Cavour e Via dell’Orologio) – via dell’Orologio – piazza Olivella – via Bara all’Olivella (fino all’intersezione con via Roma) – Via Roma (tratto compreso tra via Bara all’Olivella a via Cavour) – via Cavour (tratto compreso tra via Roma e Piazza Verdi).

2 VUCCIRIA

3 MAQUEDA – STAZIONE

Via Maqueda (tratto compreso tra piazza Pretoria e piazza S. Antonino) – piazza S. Antonino – via Oreto (tratto compreso tra piazza S. Antonino e via Fazello) – via Fazello – piazza Francesco Cupani – piazza Giulio Cesare – via Roma (tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e discesa dei Giudici) – discesa dei Giudici (tratto compreso tra via Roma e piazza Bellini) – piazza Bellini – piazza Pretoria.

La misura ha la finalità di inibire la presenza nelle predette aree di persone già denunciate per attività illegali e violente, che ne condizionino l’ordinata fruizione mediante condotte in contrasto con l’ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo il pacifico vivere civile.

È stato pertanto disposto il divieto di stazionare nelle aree a vigilanza rafforzata – così come sopra specificate – ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolarne la libera e piena fruibilità e che risultino già destinatari di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:

ex artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope;

ex artt. 581 c.p. (percosse), 582 c.p. (lesione personale), 588 c.p. (rissa) e 590 c.p. (lesioni personali colpose);

ex artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

I trasgressori saranno allontanati dalle aree sopra indicate.

Le eventuali violazioni della ordinanza saranno valutate anche sul piano penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD. n. 773/1931) e/o dell’art. 650 c.p.

L’ordinanza avrà una validità di tre mesi.