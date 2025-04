Ordinanza sindacale detentori pass centro storico per Settimana Santa

Settimana Santa, deroghe per i detentori di pass residenti centro storico per poter parcheggiare fino al 19 aprile 2025 in zone non interessate dalle processioni

Sulla scorta del positivo risultato ottenuto in occasione del corteo nazionale di Libera dello scorso 21 marzo, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con apposita ordinanza a firma del Sindaco Giacomo Tranchida, disponendo una serie di deroghe rispetto alla consueta organizzazione.

In particolar modo, i residenti muniti di appositi pass – centro storico, indipendentemente dal pass posseduto, potranno parcheggiare sia in ZONA A che in ZONA B e limitrofe nonché presso le aree di sosta a tariffazione gialla fino alle ore 16:00 di sabato 19 aprile 2025, fermo restando il rispetto delle ordinanze dirigenziali vigenti in merito alle processioni del martedì, mercoledì e venerdì. Inoltre, non mancherà un servizio bus – navetta con percorso itinerante da Piazzale Ilio – Terminal verso il centro storico. Si invita la cittadinanza ad attenzionare in maniera scrupolosa i divieti di sosta già allocati lungo tutto il centro storico, via G.B. Fardella e limitrofe.

Com. Stam.