La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che, il Sindaco del comune di Casteltermini, a seguito di riscontrati parametri non conformi al D.Lgs. 31/2001 da parte dell’ASP di Agrigento, presso i punti di prelievo uscita Serbatoio Kennedy, presa privata di Via Vittorio Veneto e presa privata piazza Duomo,

ha emesso l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 2021 con la quale ordina di sospendere l’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano, salvo per usi igienici e non alimentari, erogata alle utenze delle seguenti vie cittadine: Via Kennedy, Via Don Luigi Sturzo, Piazzetta Mazzini, Via Roma, Piazza Duomo, Corso Umberto I, Via Francesco Crispi, Zona San Giuseppe alto, Via Regina Margherita, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Mons. Padalino, Via Bachelet / Piano di Fumo.

Aragona Li 12/03/2021 Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9

Com. Stam.