Palermo. Sabato 26 giugno alle 12.30, l’Ordine degli Architetti di Palermo intitolerà la propria Biblioteca a Salvo Pitruzzella, il Tesoriere prematuramente scomparso all’età di 48 anni, nell’aprile 2020 in pieno lockdown.

Esperto in gestione dell’energia e in fonti rinnovabili, Pitruzzella era entrato nel Consiglio dell’Ordine di Palermo nel 2017 contribuendo in maniera brillante al lavoro dell’intero Consiglio. “Abbiamo voluto chiudere il nostro mandato con questa cerimonia – dice il presidente dell’Ordine Walter Parlato – non solo in segno di affetto e stima nei confronti di Salvo Pitruzzella ma perché crediamo che l’intraprendenza, il senso profondo della giustizia e la professionalità che ne hanno contraddistinto l’operato non vadano dimenticate. La scelta di intitolargli la biblioteca, un luogo che lega insieme memoria e futuro, che rappresenta un prezioso archivio di conoscenza e consultazione per tanti colleghi, vuole avere proprio questo significato”.

Alla cerimonia parteciperanno i familiari di Salvo Pitruzzella, i componenti del Consiglio uscente e degli organi di propria emanazione, i neo eletti componenti del Consiglio di prossimo insediamento e Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. La biblioteca dell’Ordine degli Architetti raccoglie circa mille volumi e serie storiche di varie riviste a partire dalla metà degli anni Settanta (ad es: Casabella, Domus, Lotus International…) e in qualche caso già dalla fine degli anni Cinquanta (“L’architettura”), oltre a centinaia di manuali e testi storici di arte e architettura. La biblioteca, presso la sede dell’Ordine in piazza Principe di Camporeale 6, è aperta per consultazioni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.

