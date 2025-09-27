Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Palermo: Silvia Martinico nuovo presidente. Definito il nuovo Consiglio per il quadriennio 2025–2029

Palermo – Silvia Martinico è la nuova presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo per il quadriennio 2025-2029. Alla vicepresidenza è stato eletto Paolo Lo Bue, mentre Salvatore Fiore e Daniele Monti ricopriranno rispettivamente i ruoli di segretario e tesoriere.

“Accolgo questo incarico – dichiara Silvia Martinico – con la consapevolezza che l’Ordine rappresenta la casa comune della nostra comunità professionale. Lavoreremo, insieme, affinchè si superi la logica del personalismo e si affermi invece il valore del lavoro di squadra. Non si tratta solo di modificare le modalità operative, ma di adottare un modello fondato sull’unione: è la coesione a fare la forza. L’Ordine deve essere sempre più uno strumento al servizio degli iscritti, capace di ascoltarli e valorizzarli, e anche della cittadinanza, garantendo la qualità e l’affidabilità dei servizi professionali, la tutela l’interesse pubblico nel settore agroforestale, assicurando il rispetto di elevati standard etici e di competenza da parte degli iscritti”.

Il nuovo Consiglio: Silvia Martinico (presidente), Paolo Lo Bue (vicepresidente), Salvatore Fiore (segretario), Daniele Monti (tesoriere), Simona Aprile, Francesco Argento, Claudio Benanti, Francesco Caldarella, Giuseppe D’Angelo, Margherita Di Matteo, Rossana Tuzzolino (Agronomo Jr).

“Un sentito ringraziamento – prosegue Silvia Martinico – va al mio predecessore, Salvatore Fiore, per il lavoro svolto in questi anni che ha consentito di raggiungere gli obiettivi. La sua esperienza, competenza e professionalità continueranno ad essere preziose per tutto l’Ordine, anche nella nuova carica di segretario, contribuendo a conseguire ancora nuovi e ambiziosi traguardi”.

Silvia Martinico è alla sua quarta elezione all’interno del Consiglio dell’Ordine, la prima in cui viene nominata presidente.

