Ordine Medici Catania, verso le nuove elezioni

Rinnovo direttivo OMCeO: si vota la squadra per il quadriennio 2023-2026 Medici Catania, verso le elezioni: «lista unica per dare continuità al nostro operato. c’è ancora tanto da fare»

Il presidente uscente Igo La Mantia ancora candidato alla guida del gruppo denominato “ORDINE”. Si vota anche la Commissione Albo Odontoiatri e il Collegio dei Revisori

CATANIA – Una lista unica. Nel segno della continuità. Il riconoscimento a una “squadra” che ha ottenuto la fiducia della categoria per il lavoro svolto nel precedente mandato. I Medici e gli Odontoiatri della provincia di Catania sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio direttivo che governerà la categoria per il prossimo quadriennio (2023-2026), i componenti della Commissione Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei Revisori. L’assemblea elettorale per gli oltre 10mila iscritti della provincia di Catania è fissata in prima convocazione nei giorni 6-7-8-9 ottobre dalle 10 alle 17; in seconda convocazione presso l’Hotel Nettuno nei giorni 21-22-23-24-25 ottobre dalle 9 alle 19 (quorum 1/5 degli iscritti); in terza convocazione nei giorni 11-12-13 novembre dalle 9 alle 19. La squadra uscente è riconfermata quasi del tutto nella nuova lista “ORDINE”.

Tante sono state in questi mesi le battaglie intraprese dal Consiglio presieduto da Igo La Mantia, a partire dalla delibera di vendita del complesso immobiliare di via Galermo – che gravava in modo esponenziale sulle casse dell’Ordine – passando per le campagne di sensibilizzazione pro-vaccino promosse durante le fasi acute dell’epidemia da Covid-19, la gestione dell’emergenza, le rubriche social nate per avvicinare la professione medica ai cittadini, finendo con il Congresso nazionale, organizzato a luglio proprio nel capoluogo etneo. Senza dimenticare inoltre le tante attività promosse per guidare i giovani medici nella fase di accesso alla professione.

«La lista unica denominata ORDINE, che mi vede candidato come presidente, punta a dare continuità al lavoro svolto dal nostro gruppo negli ultimi 24 mesi – dichiara Igo La Mantia, presidente uscente dell’OMCeO di Catania – un equilibrio che è frutto del lavoro di squadra e dell’impegno mostrato in un periodo delicatissimo per la nostra professione. Medici e Odontoiatri della nostra provincia hanno riconosciuto in tutti noi, e quando parlo di “noi” mi riferisco al Consiglio Direttivo uscente, al Collegio dei Revisori e ai componenti dell’albo degli Odontoiatri, una governance seria, una classe dirigente che ha espresso professionalità, tutelando la professione, i colleghi e i pazienti. Nell’ultimo biennio abbiamo puntato sull’etica e il rispetto delle regole, sulla formazione, sul sostegno alle nuove generazioni, sul dialogo con le istituzioni. Tutto questo, attraverso una presenza capillare sul territorio. Tanto abbiamo fatto fin qui, ma tanto c’è ancora da fare: miriamo a portare avanti le istanze dei colleghi e dei cittadini, lavorando in sinergia e mettendo “ORDINE” in un contesto ancora emergenziale».

Ecco le candidature per il rinnovo dei 15 componenti del Consiglio Direttivo. Lista denominata ORDINE: Ignazio La Mantia (detto Igo), Giuseppe Liberti, Salvatore Iannuzzi, Adriana Di Gregorio, Alfio Saggio, Giovanni Francesco Di Fede (detto Gianfranco), Sebastiano Ferlito, Elisabetta Battaglia (detta Elisa), Antonino Gurgone (detto Nino), Santo Bonanno, Salvatore Martino Curatolo, Marcello Scifo, Antonino Di Guardo (detto Nino), Giuseppe Antonio Luigi Distefano, Tommaso Piticchio (detto Thomas).

Candidature per il rinnovo dei componenti Collegio dei Revisori. Lista denominata ORDINE: Nicolò Sofia, Ermanno Vitale; supplente Antonio Fusco.

Candidature per il rinnovo dei cinque componenti Commissione Albo Odontoiatri. Lista denominata “NOI ODONTOIATRI”: Gian Paolo Marcone, Ezio Nunzio Campagna, Andrea Mangiameli, Giovanni Barbagallo, Maria Laura Leotta.

foto di Igo La Mantia (presidente OMCeO di Catania)

Com. Stam.