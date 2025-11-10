Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Dottorati in fisica, ingegneria o informatica Scadenza ravvicinata
Il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, offre interessanti opportunità di formazione/lavoro presso la sua sede a Ginevra.
Il Doctoral Student Programme si rivolge a dottorandə che potranno cogliere l’opportunità di sviluppare la tesi di laurea in Fisica Applicata, Ingegneria o Informatica nel contesto del Cern.
Per inviare la propria candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza di un Paese membro del CERN o di uno Stato membro associato;
- aver intrapreso un percorso di dottorato presso una università;
- buona conoscenza della lingua inglese o della lingua francese.
I/le partecipanti potranno prendere parte alle attività del Cern lavorando sul campo in settori tecnologicamente all’avanguardia come strumentazione per acceleratori ed esperimenti di fisica delle particelle, scienza dei materiali, radioprotezione, topografia e vuoto ultra-alto ed altro ancora. Previsti percorsi lavorativi per un periodo iniziale di 6 mesi, rinnovabile fino a 36. Il programma assegna una retribuzione mensile di circa 3.891 franchi svizzeri, copertura delle spese di viaggio, con un eventuale supplemento per i/le partecipanti sposati/e e/o con figli, ed assicurazione sanitaria.
Il termine per candidarsi è il giorno 16 novembre 2025. Clicca qui per consultare la pagina web contenente l’avviso in inglese
Com. Stam. + foto Informa Giovani