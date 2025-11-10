Notizie

Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Dottorati in fisica, ingegneria o informatica  Scadenza ravvicinata

Il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, offre interessanti opportunità di formazione/lavoro presso la sua sede a Ginevra.

Il Doctoral Student Programme si rivolge a dottorandə che potranno cogliere l’opportunità di sviluppare la tesi di laurea in Fisica Applicata, Ingegneria o Informatica nel contesto del Cern.

Per inviare la propria candidatura è necessario essere in possesso  dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza di un Paese membro del CERN o di uno Stato membro associato;
  • aver intrapreso un percorso di dottorato presso una università;
  • buona conoscenza della lingua inglese o della lingua francese.

I/le partecipanti potranno prendere parte alle attività del Cern lavorando sul campo in settori tecnologicamente all’avanguardia come strumentazione per acceleratori ed esperimenti di fisica delle particelle, scienza dei materiali, radioprotezione, topografia e vuoto ultra-alto ed altro ancora. Previsti percorsi lavorativi per un periodo iniziale di 6 mesi, rinnovabile fino a 36. Il programma assegna una retribuzione mensile di  circa 3.891 franchi svizzeri, copertura  delle spese di viaggio, con un eventuale supplemento per i/le partecipanti sposati/e e/o con figli, ed assicurazione sanitaria.

Il termine per candidarsi è il giorno 16 novembre 2025Clicca qui per consultare la pagina web contenente l’avviso in inglese

Com. Stam. + foto Informa Giovani

