Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, tirocini in Francia per 500 studenti Scadenza ravvicinata Scadenza ravvicinata

Sei iscritto all’Università e vuoi fare un’esperienza di calibro europeo? I tirocini in Francia con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – potrebbero essere l’occasione giusta per te.

Per i 500 stagisti che saranno inseriti in progetti interni all’Organizzazione, ci sarà l’opportunità di migliorare le conoscenze tecniche ed analitiche in ambito internazionale.

E’ previsto un soggiorno che può variare da 1 a 6 mesi, da marzo e da settembre (sono 2 le scadenze anche per presentare le domande), con contratto a tempo pieno ed un impegno di 40 ore settimanali. Sarà assegnato un contributo per le spese di 700 euro al mese.

L’organizzazione promuove politiche mirate ad accrescere il benessere economico e sociale dei cittadini di tutto il mondo. Collabora con governi nazionali, policy makers e cittadini e rappresenta un autentico punto di riferimento per la condivisione di buone pratiche, dati e pareri alle amministrazioni pubbliche.

Gli stage prevedono l’approfondimento di diverse tematiche come: Digitalizzazione, Economia, Istruzione e competenze, Occupazione, Energia, Ambiente, Finanza, Salute, Industria, innovazione e imprenditorialità, Assicurazioni e pensioni, Migrazione internazionale, Turismo, Commercio e agricoltura, Trasporto.



Gli studenti dovranno frequentare corsi di laurea che abbiano un’attinenza con le funzioni svolte dall’Ocse-Oecd. Per partecipare alla selezione, inoltre, sono richieste competenze tecnologiche e informatiche e la conoscenza di inglese o francese. Saranno tenute in considerazione le altre esperienze internazionali nel corso degli studi

Per consultare il sito ufficiale ed il bando cliccare qui. Il termine per inviare le domande è il 28 febbraio 2022

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani