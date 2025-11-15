Orienta Sicilia, Figuccia: “Occasione di crescita per i ragazzi”

Palermo – “Grande successo della manifestazione Orienta Sicilia. Un’importante occasione per informare e orientare i ragazzi sulle opportunità collegate al mondo dell’istruzione e della formazione professionale”.
Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, che ha vistato gli stand della manifestazione sull’orientamento scolastico universitario della Sicilia, in corso fino a oggi nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo.
“Un’opportunità per conoscere i corsi di studio offerti dalle scuole superiori, i corsi di laurea, ma anche per approcciarsi al mondo degli istituti professionali. Presenti infatti anche numerosi enti di formazione professionale, che hanno illustrato ai ragazzi le prospettive occupazionali offerte dai loro corsi. Un modo, Orienta Sicilia, per coinvolgere e attrarre anche gli studenti provenienti dalle tante periferie di Palermo, affinchè anche loro possano avere più possibilità lavorative”.
