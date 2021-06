Osijek (CRO) – Jessica Rossi e Valerio Grazini sono i nuovi Campioni Europei del Mixed Team di Fossa Olimpica. La poliziotta di Crevalcore (BO) ed il Carabiniere di Viterbo sono stati i migliori delle qualificazioni, chiuse con il punteggio di 145/150, e nel duello per l’oro e l’argento hanno affrontato la coppia britannica formata da Charlotte Holland e Matthew John Coward-Holley. Dopo qualche esitazione nell’avvio della corsa alla vetta del podio, gli italiani hanno recuperato il ritmo senza permettere agli avversari di allontanarsi troppo e pronti ad approfittare delle loro distrazioni. Così è stato e nel rush finale Jessica e Valerio hanno colto l’occasione di raggiungere e superare gli inglesi, chiudendo con lo score di 41/50 a 39/50.

Raggiante Jessica Rossi “Che devo dire? Sono davvero contenta. Ho sparato bene in qualifica, l’ultima serie era tosta e l’ho chiusa con un 23 anche se è stato durissimo, Ero stanca, perché dopo i due giorni della gara individuale si arriva a questo evento cotti, però sono contenta perché questo risultato dimostra che la testa c’è e riesco a reggere. Sono molto soddisfatta. La finale è stata veramente complicata e non abbiamo mai mollato. Andavamo avanti anche con gli zeri perché sapevamo che era lunga e difficile. Un caldo terribile. Però l’abbiamo superata con un ottimo recupero. Un bell’oro, il terzo per me dopo i due conquistati con Johnny (Pellielo, ndr). Sono felice”.

“E’ stata faticosa ma alla fine ce l’abbiamo fatto a far risuonare l’Inno di Mameli – ha commentato sorridente Grazini – La gara è stata tiratissima e con molti avversari forti, ma sia io sia Jessica (Rossi ndr) ce l’abbiamo messa tutta ed abbiamo chiuso le qualificazioni in testa. La finale per l’oro non è stata da meno, basti pensare che ieri Coward-Holley si è diplomato Campione Europeo. E’ iniziata in salita, ma con il time out chiamato da Albano (Pera, ndr) abbiamo ripreso la concentrazione e abbiamo tirato dritto fino alla fine. Non è così scontato. Queste finali sono un po’ farlocche. Sono davvero contento, dopo la medaglia di legno di ieri nell’individuale, questo bell’oro ci stava proprio bene. Una soddisfazione che voglio condividere con Albano (Pera, ndr) e con il Gruppo Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, sempre al mio fianco in ogni giorno”.

“Questo Mixed Team mi gratifica molto – ha chiosato Albano Pera prima dell’inizio dei medal matches degli Junior in cui dovrà seguire Giorgia Lenticchia e Lorenzo Franquillo in gara per l’oro – Hanno fatto una qualificazione fantastica con 74 Valerio (Grazini, ndr) e 71 Jessica (Rossi, ndr). In una finale molto impegnativa hanno dimostrato di saperci fare. Questo oro se lo sono davvero meritato”

RISULTATI

Trap Mixed Team Senior: 1ª ITA (Jessica ROSSI-Valerio GRAZINI) 145/150 – 41/50; 2ª GBR (Charlotte HOLLANDS – Matthew John COWARD-HOLLEY) 144/150 – 39/50; 3ª ESP (Fatima GALVEZ-Alberto FERNANDEZ) 143/150 – 43/50; 4ª SVK (Zuzana REHAK STEFECEKOVA-Erik VARGA) 142/150 (+1) – 38/50; 6ª ITA (Silvana STANCO-Mauro DE FILIPPIS) 141/150.

Trap Mixed Team Junior: 1ª ITA (Giorgia LENTICCHIA-Lorenzo FRANQUILLO) 136/150 (+1); 2ª CRO (Natali BANKO-Matej VUKOIC) 136/150 (+0); 3ª GBR (Lucy Charlotte HALL-Thomas William BETTS) 135/150; 4ª GBR (Madeleine Louise PURSER-Michael William Oliver BOVINGDON) 134/150 +(1).

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO)..

Junior Maschili: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI); Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Fiammetta Rossi (Fiamme Oro) di Foligno (PG)

Junior Femminili: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera. Tecnico: Antonello Iezzi

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI DOUBLE TRAP

Men: Antonino Barillà (Marina Militare) di Villa San Giuseppe (RC); Alessandro Chianese (Marina Militare) di Casandrino (NA); Andrea Vescoci (Fiamme Oro) di Città di Castello (PG)

Junior Maschili: Andrea Cito di Martina Franca (TA) ; Michele D’Aniello (Fiamme Oro) di Nettuno (RM) .

Ladies: Sofia Maglio di Nardò (LE); Claudia De Luca di San Cesario di Lecce

Direttore Tecnico: Mirco Cenci.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. Fisioterapista : Aldo Bionda

PROGRAMMA

Venerdì 4 giugno Gara Trap Maschile e Femminile Squadre Senior

Allenamenti Ufficiali Double Trap Maschile e Femminile

Ore 17.15 Medal Matches Trap Squadre Maschile Senior

Ore 18.15 Medal Matches Skeet Squadre Femminile Senior

Sabato 5 giugno Gara Double Trap Maschile e Femminile Senior e Junior

