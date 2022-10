Campionato Mondiale – Osijek (CRO) Oro Mondiale per la Squadra femminile di Trap Per De Filippis, Correzzola e Ferrari bronzo Mondiale

Osijek (CRO) – Si conclude il Mondiale per la specialità della Fossa Olimpica con la gara a squadre. Sale sul tetto del Mondo la Squadra femminile di Trap capitanata dal Direttore Tecnico Albano Pera battendo nel Gold Medal Match il terzetto finlandese in una finale thrilling decisa allo shoot-off. Il trio azzurro composto da Alessia Iezzi, Giulia Grassia e Jessica Rossi ha conquistato l’accesso al match per la medaglia d’oro dominando totalmente la fase di qualificazione con il risultato di 214 su 225 piattelli a disposizione e ha poi faticato non poco in finale dove la Finlandia rappresentata da Satu Makela-Nummela, Noora Antikainen e Veromaa Mopsi – seconda in qualifica con 204/225, ndr. – ha battagliato piattello dopo piattello non riuscendo però a negare alle Azzurre la gioia di conquistare il Titolo Mondiale a squadre. Il match è stato in bilico fino alla fine quando sul punteggio di 5 a 5 è stato lo shoot-off a decretare vincitori e vinti: le tre Azzurre non hanno sbagliato neanche un colpo mentre la Finlandia ha mancato il primo piattello permettendo a Grassia, Rossi e Iezzi di esultare sulle pedane croate di Osijek. Il bronze medal match in rosa ha decretato la vittoria del terzetto australiano composto da Catherine Skinner, Penny Smith e Laetisha Scanlan per 6 a 3 contro la squadra della Cina (Xiaojing Wang, Xinyi Wang e Wu Cuicui) che dopo aver conquistato il terzo miglior punteggio di qualifica ha tentato il tutto per tutto in finale ma non è riuscita a mettersi la medaglia di bronzo al collo che va all’Australia. Nel comparto maschile l’Italia si meritata il terzo gradino del podio e la medaglia di bronzo Mondiale vincendo nel Bronze Medal Match il confronto con Cipro. Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola con il punteggio di 216/225 hanno mancato l’occasione di gareggiare nella finale per l’oro e l’argento perdendo uno shoot-off a tre squadre con Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Nella finalissima per il bronzo i tre Azzurri hanno ben figurato lasciando pochissimo spazio agli avversari ciprioti (Yiannis Ailiotis, Andreas Makri e Adamos Selipas) battendoli per 6 a 2. La medaglia d’oro è andata alla Gran Bretagna con Nathan Hales, Matthew John Coward-Holley e Aaron Heading che nella finale più importante ha sconfitto la Repubblica Ceca di Jiri Liptak, David Kostelecky e Vladimir Stepan con il punteggio perentorio di 7-1. Da domani in pedana gli Junior di Skeet del Commissario Tecnico Sandro Bellini, impegnati negli allenamenti ufficiali.

RISULTATI

Trap Team Men: 2^ REPUBBLICA CECA 216/225 (+9) – 1; 2^ GRAN BRETAGNA 216/225 (+8) – 7; 3^ ITALIA 216/225 (+2) – 6.

Trap Team Women: 1^ ITALIA 214/225 – 5 (+3); 2^ FINLANDIA 205/225 – 5(+1); 3^ AUSTRALIA 202/225 – 6.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Marco Correzzola di Merlana (PD).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Sabato 01 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Domenica 02 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Lunedì 03 Ottobre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:30 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Martedì 04 Ottobre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:45 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Mercoledì 05 Ottobre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M

