Un grande libro illustrato per insegnare ai bambini a creare il proprio orto in piccoli spazi, insieme a tanti segreti sulla coltivazione e ricette golose per gustare i prodotti a chilometro zero Illustrazioni di Silvia Marinelli

Chi l’ha detto che in città non c’è spazio per gli orti? Sporcarsi le mani con la terra e coltivare i suoi frutti è possibile anche in spazi ridotti, come nel giardino di casa o in angoli di balcone. “Orti di casa. Segreti di campagna per coltivatori di città”, edito da 24 ORE Cultura e in libreria dal 21 ottobre, illustra ai piccoli lettori – dai 6 anni in su – come realizzare un piccolo orto, partendo dagli attrezzi del mestiere fino ai cicli delle stagioni, per arrivare al ruolo degli insetti e alle caratteristiche delle piante più diffuse.

Interamente illustrato da Silvia Marinelli e arricchito da approfondimenti sulle proprietà degli ortaggi e dei frutti, il libro invita i bambini ad avvicinarsi alla natura in città e gustarne tutti i benefici, convertendo in orto un angolo del proprio giardino o del balcone di casa.

Le illustrazioni forniscono inoltre preziosi consigli sulla preparazione della terra, sulla semina, l’annaffiatura e la raccolta, dando indicazioni pratiche su come diventare piccoli contadini provetti: dal kit del coltivatore alla tecnica dell’orto verticale, passando per la realizzazione di un piccolo frutteto.

E per gustare gli ortaggi coltivati a chilometro zero con le proprie mani il volume offre anche suggerimenti golosi e ricette adatte a tutti per poter cucinare le verdure e i frutti appena colti.

Coltivare la terra è un’attività sempre più diffusa e persino terapeutica, oltre che un’esperienza con molti benefici: permette di trascorrere tempo all’aria aperta, di lavorare con le mani, di prendersi cura delle piante osservandone i ritmi di crescita.

Un’attività particolarmente adatta ai bambini, che grazie a “Orti di casa” potranno imparare anche il valore della cura e dell’attesa, al contempo divertendosi con zappe e palette.

Illustrazioni di

Silvia Marinelli – Lavora come freelance per l’editoria e la pubblicità, la comunicazione visiva museale e il disegno per tessuti.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Orti di casa

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Silvia Marinelli

Formato: brossura 20 x 26,5 cm

Pagine: 68 pp. interamente illustrate

Prezzo: € 21,00

Codice ISBN: 978-88-6648-544-5

A partire dai 6 anni

In vendita in libreria e online

