Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli giornata del prematuro

Il 17 Novembre, in occasione della Giornata mondiale del prematuro, rappresenta un momento di stop e di riflessione su quanto fatto.

L’unità Operativa Complessa di neonatologia e UTIN, dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta dalla dott.ssa Donatella Termini, parteciperà alla giornata con diverse iniziative. Sarà una festa per le famiglie, i bambini prematuri e il personale sanitario. un’occasione per celebrare la vita e i progressi della cura intensiva neonatale. Inoltre si svolgerà un incontro di riflessione con specialisti, genitori e istituzioni. L’obiettivo principale è promuovere e sottolineare l’impegno di tutto il personale nella cura dei piccoli guerrieri.

«Verrà posto un particolare accento – dichiara la dott.ssa Termini – sull’importanza di un percorso assistenziale completo, che si estende dall’epoca pre-concezionale (con la prevenzione e l’informazione) fino al follow-up post-natale. Essere vicini alle famiglie in un momento così delicato e unico come quello della nascita di un bimbo è fondamentale, garantendo sia le cure specializzate ai piccoli prematuri sia alle loro mamme, in un percorso che inizia in Terapia Intensiva Neonatale e continua anche dopo il ritorno a casa fino ai tre anni di vita».

La Neonatologia dell’Ospedale Buccheri La Ferla favorisce la presenza dei genitori accanto ai neonati facilitandone il sostegno, anche attraverso la condivisione costante delle cure e dell’assistenza prestata ai loro bambini. Dal 2005 in Ospedale è attiva la Banca del Latte Umano Donato che si pone come obiettivo l’ottimizzazione dell’assistenza nutrizionale fornita ai neonati ricoverati in ospedale, e in particolare, ai neonati prematuri ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale per i quali il latte materno fresco costituisce sempre l’alimento di prima scelta e qualora questo non sia disponibile, il latte umano di Banca rappresenta l’alternativa più valida.

Per l’occasione la Direzione Amministrativa si colorerà di viola.

Com. Stam.