Ospedale dei Bambini, la Uil-fpl: “Solidarietà al medico aggredito

“La nostra organizzazione sindacale esprime piena solidarietà al medico aggredito mentre era in servizio all’Ospedale dei Bambini – a dirlo in una nota è il segretario regionale Uil-fpl con delega alla sanità Pippo Piastra che prosegue – siamo davanti all’ennesimo caso di aggressione che mette a repentaglio l’incolumità di chi svolge il proprio dovere.

Da anni chiediamo maggiori tutele per il personale sanitario che opera nelle aree critiche e conseguentemente, l’inasprimento delle pene. Esortiamo nuovamente le autorità competenti perché pongano con tempestività misure concrete al fine di assicurare sicurezza sui luoghi di lavoro a tutto il personale sanitario”.

Com. Stam. + foto Uil-fpl