Ospedale di Acireale. Attivati quattro posti letto di UTIC

I quattro posti letto, attivati mediante l’utilizzo temporaneo di posti letto di Terapia Intensiva (ex Covid), permetteranno all’UOC di Cardiologia di rispondere in maniera più efficiente alle emergenze cardiologiche e alle esigenze assistenziali del territorio.

ACIREALE – «Si tratta di un investimento importante, voluto dalla Regione, sul quale la Direzione Generale dell’Asp di Catania è stata particolarmente sollecita e efficace. Recuperiamo questi posti letto in una realtà importante, relativa alla rete tempo dipendente per le emergenze cardiologiche. Sono quattro posti letto che, da qui a breve, d’intesa con il dottore Laganga, diventeranno 8. È la testimonianza di un impegno concreto, sviluppato in coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale, e assistito dalla disponibilità complessiva del reparto, dal primario agli operatori sanitari, che sono impegnati, con grande determinazione, a migliorare la qualità dei servizi e l’accesso alle cure da parte dei cittadini». Lo ha detto oggi il direttore generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, commentando l’attivazione di 4 posti letto di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) presso l’Ospedale di Acireale.

«È importante ricordare – ha continuato Iacolino in visita nella mattina di oggi negli Ospedali di Catania, e nel pomeriggio ad Acireale – che stiamo parlando di investimenti legati al potenziamento dell’attività delle terapie intensive e sub-intensive e all’allargamento delle superfici utili dei Pronto Soccorso. In questo specifico momento utilizziamo al meglio delle strutture che altrimenti non verrebbero fruite dalla comunità. Per questo do atto all’Asp di Catania di questa disponibilità generosa e di contro l’Azienda trova nella Regione un punto di riferimento per migliorare la funzione assistenziale ospedaliera».

«Con questo intervento di riorganizzazione, che risponde a un preciso obiettivo di programmazione regionale, potenziamo il reparto di Cardiologia del Presidio acese e, al contempo, ottimizziamo l’utilizzo delle risorse ospedaliere già esistenti, per garantire servizi di qualità ai cittadini e aumentare l’attrattività della struttura per i professionisti – ha detto il manager dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Ritengo che a breve, potremmo aumentare anche il numero di organico e quindi procedere, così come ha indicato il dottore Iacolino, ad alzare il numero dei posti letto».

«È un obiettivo importante – ha evidenziato il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giuseppe Angelo Reina -, che abbiamo perseguito con il massimo impegno, grazie al quale diamo risposte di salute ai cittadini e potenziamo i servizi, non solo per l’Ospedale di Acireale, ma per l’intera Azienda».

Il servizio è dotato dei necessari standard tecnologici per garantire un’assistenza di alta qualità e la massima sicurezza ai pazienti.

