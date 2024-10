Ospedale di Acireale. Visita dell’ambasciatore dell’Azerbaigian al reparto di Odontoiatria Speciale Riabilitativa

L’ambasciatore Aslanov: «È stata una scoperta molto interessante. Credo che il modello sia esportabile». Il manager Laganga Senzio: «Abbiamo messo a disposizione dell’ambasciatore il nostro know how e siamo pronti a collaborare per promuovere questo modello assistenziale in Azerbaigian».

ACIREALE – L’ambasciatore dell’Azerbaigian a Roma, Rashad Aslanov, accompagnato dal primo consigliere Vugar Hajiyev, dal console on. Domenico Coco e dall’avv. Antonino Amato, ha visitato nel pomeriggio di ieri l’UOC di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel paziente disabile dell’Ospedale di Acireale.

La delegazione è stata accolta dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio; dal direttore amministrativo, Tamara Civello; dal direttore dell’UOC di Odontoiatria Speciale, Giuseppe Riccardo Spampinato; dal direttore medico dell’Ospedale, Rosario Cunsolo.

«È stato un piacere visitare questo Ospedale, ed è stata una scoperta molto interessante il reparto di Odontoiatria Speciale – ha detto l’ambasciatore Aslanov -. Stanno svolgendo una missione molto nobile. Credo che il modello sia esportabile anche fuori dalla Sicilia per avere ancora più attenzione a questo importante lavoro».

«Abbiamo presentato all’ambasciatore Aslanov – ha detto il manager Laganga Senzio – una struttura di eccellenza, dedicata ai pazienti più fragili, che rappresenta un modello unico nel panorama siciliano, sia per le competenze specialistiche, sia per la sua capacità innovativa. Abbiamo messo a disposizione dell’ambasciatore il nostro know how e siamo pronti a collaborare per promuovere questo modello assistenziale in Azerbaigian».

L’Unità Operativa di Odontoiatria Speciale rivolge la sua attività a pazienti disabili non collaboranti a causa di patologie psichiche, fisico-psichiche, psichiatriche, patologie croniche altamente invalidanti, patologie trasmissibili, trapiantati, cardiopatici severi, emopatici.

CS + foto