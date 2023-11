Ospedali, Figuccia: “Bene rilancio presidi Petralia e Sciacca”

“Gli ospedali di Petralia e Sciacca non chiuderanno. Faccio eco alle dichiarazioni del Presidente della Regione in piena sintonia con le battaglie che negli ultimi anni mi hanno visto impegnato per garantire i presidi ospedalieri in questi territori.

Non è pensabile che la gente dell’interland madonita debba raggiungere Palermo per essere assistita o che chi vive a Sciacca, debba correre fino ad Agrigento per vedere un ospedale. Abbiamo posto sia la questione legata agli investimenti economici per il rilancio del P.O Madonna dell’Alto sia la questione più atavica delle risorse umane giacché continuano a scarseggiare i medici soprattutto per la debole capacità attrattiva delle nostre aziende ospedaliere. Per questo è fondamentale non soltanto mantenerle ma rilanciarle, certi di fare un investimento nel presente e nel futuro della Sicilia e soprattutto, nel diritto alla sanità troppo spesso negato. Continuerò a battermi perché questo traguardo, a beneficio di queste comunità, venga raggiunto”.

A dirle in una nota è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars.

