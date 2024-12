Ospedaliera Villa Sofia Cervello, eseguito il primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo (DCD controlled

Nei giorni scorsi presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, è stato eseguito il primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo (DCD controlled). Per l’Azienda, che da sempre ha contribuito al procurement regionale, dando risposte alle esigenze dei pazienti in lista di attesa per un trapianto, rappresenta un risultato importante e indice di qualità e di buona medicina.

La procedura che è stata svolta presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione I di Villa Sofia diretta dal Dott. Paolino Savatteri, seguita dal coordinatore locale aziendale dott. Fabio Cuccia con la collaborazione del CRT e dell’ISMETT, è terminata con il prelievo di fegato e reni destinati a pazienti in lista di attesa ed è stata portata a termine con successo sulla base del programma nazionale di donazione a cuore fermo del CNT.

Generalmente la donazione viene effettuata da donatore in morte encefalica (DBD), quindi a cuore ancora battente, in questo caso, invece, la donazione avviene nel momento in cui si arresta il cuore, garantendo la perfusione e la funzionalità degli organi da prelevare, grazie ad un’accurata gestione del donatore, utilizzando l’assistenza cardiocircolatoria extracorporea (ECMO), immediatamente applicata dopo l’accertamento di morte cardiaca.

Il processo della donazione, è stato possibile grazie alla generosità della famiglia di un paziente, che in vita aveva manifestato la volontà di donare gli organi e di non essere sottoposto a trattamenti forzati nel caso si fosse trovato ricoverato in gravissime condizioni cliniche e con lesioni cerebrali irreversibili. Si tratta di un processo clinico-chirurgico di alta complessità che ha richiesto un elevatissimo livello di collaborazione di tutte le strutture e del personale (medici infermieri OSS) coinvolte.

