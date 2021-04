A prendere il caffè del venerdì con Jessica domani sarà Giovanna Pasin autrice del romanzo “La spada dell’imperatore” è il suo primo romanzo, edito PAV edizioni.

Da sempre amante della lettura e grande appassionata di storia, con una particolare predilezione per il periodo napoleonico, Giovanna ci racconta come è nata la trama del suo libro – mi sono cimentata in questo romanzo, che è un thriller intriso di storia e mistero, ambientato tra l’Italia e la Francia, il Messico e la Russia, alla scoperta di segreti mai svelati e nascosti dietro le quinte della Storia. È un’opera di finzione, in cui mi sono divertita a intrecciare personaggi storici e fatti realmente accaduti con elementi di fantasia. Mi auguro che la protagonista riesca a coinvolgervi nelle sue avventure e nei suoi amori, trasmettendovi almeno un po’ del mio amore per la storia.

Ringrazio PAV edizioni per aver creduto in me, supportandomi in questa nuova avventura!

Vi aspettiamo in diretta Facebook domani ore 11 SocialTalkWeb.

Com. Stam. Francesca Proietti Cosimi