Ottobre di bilanci per la Scuderia Palladio

In attesa dell’imminente Rally del Trentino a cui parteciperanno Bottoni e Peruzzi, si traccia un primo bilancio della stagione sportiva grazie anche ai risultati di Gaspari e Andrian

Vicenza – La stagione sportiva non è ancora terminata ma in Scuderia Palladio si traccia già un primo bilancio dei risultati dei propri portacolori impegnati su diversi fronti. S’inizia con Valentino Gaspari che grazie al secondo posto di classe conseguito al Rally Città di Bassano con la Peugeot 208 aspirata ha matematicamente vinto la Rally4/R2B nella Coppa Italia della Quarta Zona. Un risultato di sicuro pregio frutto di una sequenza di ottimi risultati nelle quattro gare disputate; per il pilota veronese, ora è allo studio il riuscire a concretizzare la partecipazione alla finale nazionale di Coppa Italia al Rally Tirreno Messina.

Anche per Federico Bottoni è già stato emesso il verdetto che gli ha aperto le porte alla finale grazie alla vittoria della classe R5 ottenuta al volante della Skoda Fabia RS alternandosi con diversi copiloti tra i quali la moglie Sofia Peruzzi che ritroverà al suo fianco nel prossimo fine settimana correndo il Rally del Trentino. La partecipazione alla quinta gara della Quarta Zona sarà anche un utile allenamento in vista del decisivo appuntamento del 15 e 16 novembre in Sicilia e porta, inoltre, una novità di rilievo e sicuro interesse dato che correranno per la prima volta con la Toyota Yaris Rally2.

Infine, una doverosa menzione è dovuta a Fabio Andrian, copilota da sempre portacolori della Scuderia Palladio che durante la sua lunga e prestigiosa carriera ha affiancato numerosi piloti anche di altre scuderie. L’ha fatto anche nella stagione in corso navigando il giovane trentino Sebastian Dalla Piccola assieme al quale ha festeggiato la vittoria del Campionato Italiano Rally Junior correndo con una Renault Clio Rally5. Un risultato davvero prestigioso per il raggiungimento del quale l’esperienza di Fabio è stata uno dei tasselli fondamentali.

