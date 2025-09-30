Ottobre nei Consultori familiari dell’Asp di Catania: quattro Open day per il benessere della donna e delle famiglie

Si aprirà il prossimo 1° Ottobre, con la Settimana dell’Allattamento, il calendario degli Open day nei Consultori familiari dell’Asp di Catania: quattro appuntamenti dedicati alla salute della donna, al benessere della famiglia e alla cura delle relazioni.

Catania – Nel mese di Ottobre i Consultori familiari dell’Asp di Catania saranno protagonisti di un ricco programma di iniziative rivolte alla comunità.

Attraverso la formula degli Open day, i Consultori offriranno spazi di incontro e confronto, momenti di ascolto attivo e occasioni di informazione, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita.

Gli appuntamenti sono organizzati in occasione delle giornate nazionali e mondiali di sensibilizzazione dedicate a specifici temi di salute e benessere. Ogni evento mira a valorizzare queste ricorrenze attraverso iniziative concrete rivolte alla popolazione: informare, sostenere, accompagnare, creare consapevolezza e presentare le attività dei consultori familiari come servizi di prossimità e punti di riferimento per il territorio.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento Materno Infantile dell’Asp di Catania, diretto da Angelo Tarascio, e dalla Uoc Coordinamento Territoriale Materno Infantile, diretta da Alessandro Sammartino.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Dal 1° al 7 ottobre prenderà il via la Settimana dell’Allattamento. Anche l’Asp di Catania partecipa alla campagna globale per promuovere e sostenere l’allattamento al seno, con particolare attenzione alle famiglie del territorio.

In ciascun Consultorio saranno organizzate attività volte a evidenziare i benefici dell’allattamento per la salute e il benessere di madri e bambini. Durante gli Open day, a sostegno della genitorialità, sarà inoltre possibile condividere esperienze ed aspettative, in un clima di ascolto e supporto.

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, i Consultori familiari – quali servizi di prevenzione e promozione del benessere psicofisico – parteciperanno alla ricorrenza con un Open day dedicato ad accrescere la consapevolezza e a promuovere l’importanza del legame tra salute fisica e salute mentale.

L’obiettivo è sostenere il benessere psicologico e relazionale di ogni individuo, contrastando stigma e pregiudizi ancora diffusi.

Il 18 ottobre si terrà la Giornata della Menopausa, occasione in cui gli operatori dei Consultori familiari saranno impegnati in attività specificamente rivolte alla salute della donna in questa fase della vita.

Gli Open day offriranno consulenze dedicate, momenti di ascolto e supporto personalizzato per affrontare i cambiamenti che la menopausa comporta, promuovendo benessere, consapevolezza e qualità di vita.

Il calendario si concluderà il 21 ottobre con la Giornata dell’Ascolto, un momento dedicato a valorizzare l’importanza dell’ascolto attivo di sé e degli altri, come strumento di crescita personale e di rafforzamento delle relazioni familiari e sociali.

Nei consultori si svolgeranno attività di sensibilizzazione, spazi di dialogo e momenti di confronto, a conferma del ruolo del Consultorio come luogo privilegiato di promozione di legami autentici e significativi nella comunità.

UNA RETE VICINA ALLA COMUNITÀ

Quattro appuntamenti che rappresentano non solo occasioni di sensibilizzazione e confronto, ma anche opportunità per conoscere da vicino le attività, i servizi e le risorse che i Consultori mettono quotidianamente a disposizione della comunità.

