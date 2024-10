OUTSIDE a cura di Anna Isopo presentazione a cura della storica dell’arte Cinzia Folcarelli 21 – 26 ottobre 2024

“Outside” è il titolo della mostra ideata da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ed inserita nella IX edizione di RAW 2024 che si svolgerà presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana, un edificio di grande valore storico affacciato sull’omonima piazza nel centro di Roma, vicino a Campo de’ Fiori.

La mostra nasce con l’obiettivo di evidenziare l’immaginario denso e complesso dei singoli autori che trovano nel gesto artistico una liberazione. Un gesto carico di una forza pressoché catartica in cui l’arte veicola concetti generati da sensazioni profonde capaci di suscitare nuove attrazioni. Con Outside si intende quindi sottolineare la dinamica inconsapevole di infondere e trasportare emozioni al di fuori di ognuno di noi. Una mostra che prende forma dalle opere di artisti internazionali appositamente selezionati, opere che dialogano reciprocamente donandoci un intimo e peculiare piacere estetico intriso di significato che ci permette di sublimare pensieri ed emozioni.

Due sale ospitano le mostre personali di Anna Paglia e Anna Tonelli, mentre nei due ambienti successivi si potranno ammirare le opere di Leon Amemiya Ph.D, Kirsten Hammond Andersen, Axel Becker, Daniela Carpentieri, Vito Carta, Paolo Chiurco (KIURK), Barbara Conte, Daniela Duccini, Marion Förster, Seiko Harima, Ivan Kanchev, Alexandra Kordas, Karen Kucharski, Orna L. Brock, Lola Llinares, Andréa Lobel, Fabrizio Mancinelli, Kseniya Oudenot, Rose Passalboni, Samuel Pugliese, Alessandro Radice, Peter Serebrovski, Alessia Sissa, Kostantinos Spiropoulos ed Emma Testa.

OUTSIDE

Curated by Anna Isopo

Presentation by the art historian Cinzia Folcarelli

21 – 26 October 2024

Opening on Monday 21 October at 5:30 pm

“Outside” is the title of the exhibition ideated by Anna Isopo of Arte Borgo Gallery, as part of the IX edition of RAW 2024 which will take place at the Palazzo della Cancelleria Vaticana, a building of great historical value overlooking the homonymous square in the center of Rome, near Campo de’ Fiori.

The exhibition was created with the objective of highlighting the dense and complex imagination of individual authors who find liberation in the artistic gesture. A gesture full of an almost cathartic force in which art conveys concepts generated by profound sensations capable of arousing new attractions. The aim of Outside is to underline the unconscious dynamic of instilling and transporting emotions outside of each of us. An exhibition that takes shape from the works of specially selected international artists, works that interact with each other, giving us an intimate and peculiar aesthetic pleasure imbued with meaning that allows us to sublimate thoughts and emotions.

Two of the rooms will host the solo exhibitions of Anna Paglia and Anna Tonelli, while in the following spaces it will be possible to admire the artworks of Leon Amemiya Ph.D, Kirsten Hammond Andersen, Axel Becker, Daniela Carpentieri, Vito Carta, Paolo Chiurco (KIURK), Barbara Conte, Daniela Duccini, Marion Förster, Seiko Harima, Ivan Kanchev, Alexandra Kordas, Karen Kucharski, Orna L. Brock, Lola Llinares, Andréa Lobel, Fabrizio Mancinelli, Kseniya Oudenot, Rose Passalboni, Samuel Pugliese, Alessandro Radice, Peter Serebrovski, Alessia Sissa, Kostantinos Spiropoulos and Emma Testa.

Info:

OUTSIDE

Palazzo della Cancelleria Vaticana – Piazza della Cancelleria, 1 (Roma)

Dal 21 al 26 ottobre 2024

Inaugurazione: lunedì 21 ottobre ore 17:30

Ingresso libero

Orari: dal lunedì al sabato 11 – 13 | 16 -18 Domenica 11 – 13

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | + 39 345.22.28.110

