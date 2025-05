Ozieri – Trappola esplosiva per i Carabinieri: SIM Carabinieri plaude ai colleghi che hanno evitato una strage

Ozieri. È stato sventato in extremis un grave attentato contro i Carabinieri in provincia di Sassari, dove un uomo ha tentato di attirare carabinieri e soccorritori all’interno di un’abitazione saturata di gas, con l’intento di farla esplodere.

La segnalazione di un presunto omicidio-suicidio si è rivelata una trappola ben congegnata, ma grazie alla prontezza degli operatori intervenuti – carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118 – è stata evitata una possibile strage. Sul posto è stato trovato un sistema artigianale di innesco collegato a un comando a distanza che avrebbe potuto provocare un’esplosione devastante. L’autore del gesto, già noto per precedenti episodi di ostilità verso le istituzioni, è stato fermato in un rifugio sotterraneo nei pressi dell’abitazione. Il movente, legato a rancori personali e ideologici, ha trovato espressione in scritti e materiale inneggiante all’odio contro i Carabinieri e la magistratura. Il SIM Carabinieri ha espresso una dura condanna per quanto accaduto e piena solidarietà agli operatori coinvolti. «Condanniamo con assoluta fermezza questo vile tentativo di colpire chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini – sottolinea il SIM Carabinieri –. Episodi come questo mostrano con chiarezza quanto il clima di odio verso le divise possa degenerare in azioni criminali, organizzate con freddezza e determinazione. Serve un’attenzione concreta da parte delle istituzioni per rafforzare la tutela fisica, psicologica e giuridica dei nostri colleghi». Il SIM Carabinieri ha inoltre evidenziato l’elevatissimo rischio che ogni intervento può comportare, anche in situazioni che all’apparenza sembrano di routine. «La professionalità e la lucidità dei colleghi intervenuti hanno evitato una tragedia annunciata. Il SIM Carabinieri sarà sempre in prima linea nel difendere il valore del servizio e nel chiedere strumenti adeguati per affrontare minacce di questa portata».

Com. Stam. SIM Carabinieri