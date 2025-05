PAC 2000A Conad rinnova il sostegno all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo con una donazione di 85.100 euro

La donazione, resa possibile dalla generosità dei clienti Conad, è il risultato dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita a fine 2024

Palermo– PAC 2000A Conad conferma il proprio impegno a fianco dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo con una donazione di 85.100 euro, destinata a potenziare le attività e i servizi della struttura sanitaria pediatrica siciliana, contribuendo all’acquisto di carrelli termici d’emergenza e primo soccorso per i pazienti.

L’ente ospedaliero, sin dalla sua fondazione, si occupa dello sviluppo psicofisico del bambino in tutte le fasi della crescita e della diagnosi e terapia delle malattie infantili ed è dotato di un pronto soccorso e di 15 unità operative di diagnosi e cura.

Questa importante donazione è il frutto della straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire“, promossa nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. Per ogni campanella distribuita, parte di una linea di 12 soggetti realizzati in plastica (ABS) riciclata e ispirati ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, PAC 2000A e i soci hanno raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare all’Ospedale.

Quello di PAC 2000A Conad è un impegno costante e concreto, che negli ultimi quattro anni ha permesso di contribuire con donazioni che superano i 300.000 euro all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta presso il presidio dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”, alla presenza del Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad, Riccardo Catania, del Dott. Walter Messina e del Dott. Domenico Cipolla, rispettivamente Direttore Generale dell’ARNAS Civico di Palermo e Direttore Sanitario dell’Ospedale dei Bambini.

“Sostenere anche quest’anno l’Ospedale dei Bambini Di Cristina significa dare continuità a un impegno concreto a favore della salute e del benessere dei più piccoli”, ha dichiarato Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad. “Questa donazione vuole essere un segno di attenzione e vicinanza alle famiglie che affrontano momenti difficili. Un sentito ringraziamento va ai clienti che, con la loro partecipazione, rendono possibile tutto questo, e ai soci che ogni giorno contribuiscono a costruire un legame autentico con il territorio”.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che Conad ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Un impegno che, in questi 4 anni, ha portato Conad a raccogliere complessivamente 8 milioni di euro, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

L’iniziativa solidale rientra nel progetto di Conad “Sosteniamo il futuro“, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

PAC 2000A Conad è la più grande Cooperativa del Consorzio Conad in Italia, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende in 5 regioni. Con un fatturato di 5,28 miliardi di euro, un patrimonio netto di circa 969 milioni di euro, una quota di mercato del 20,24%, 1.525 punti vendita e 100 concept store (tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e Distributori di Carburanti Conad Self), che generano un fatturato con oltre 7,19 miliardi di euro, PAC2000A è l’azienda leader nella GDO nel Centro e Sud Italia.

