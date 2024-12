Paceco. Al via gli appalti per la manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio

Sarà appaltata all’inizio del nuovo anno, la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade di Paceco e della frazione di Nubia; primo stralcio di un piano di interventi che interesserà successivamente altre arterie del territorio comunale.

Lo annuncia l’Amministrazione del sindaco Aldo Grammatico, dando merito al tecnico comunale Gaspare Cernigliaro che ha curato la progettazione esecutiva dei lavori, e all’ingegnere del V Settore, Giuseppe Asaro, responsabile unico del progetto.

I primi appalti per il miglioramento della sicurezza riguarderanno la via Luigi Russo e una parte della via Michele Amari, nella zona Aula di Paceco, per un importo di 300.000 euro, nonché la via Gian Giacomo Ciaccio Montalto e la via Martin Pescatore, nella frazione di Nubia, con un importo di 255.000 euro; somme provenienti da fondi del bilancio comunale 2024, e in parte anche da accantonamenti di esercizi finanziari precedenti, che permetteranno la realizzazione delle pavimentazioni in asfalto, attualmente inesistenti, e di idonee condotte per raccogliere e smaltire le acque piovane.

La via Luigi Russo, in particolare, è un’arteria strategica per il collegamento con la chiesa Regina Pacis, mentre le vie Ciaccio Montalto e Martin Pescatore hanno un ruolo centrale per la mobilità nella frazione.

«Abbiamo dato priorità alla messa in sicurezza di queste strade, consapevoli dell’importanza che rivestono per la viabilità e la quotidianità dei cittadini. – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, *Salvatore Castelli* – Siamo anche al lavoro per programmare interventi su altre vie comunali che versano in pessime condizioni, a riprova dell’attenzione rivolta alle esigenze reali della collettività».

«Gli interventi previsti – evidenzia il Sindaco, *Aldo Grammatico* – segnano un passo importante per il miglioramento della percorribilità e della sicurezza stradale nel comune di Paceco, nell’impegno dell’Amministrazione di garantire infrastrutture adeguate e sicure».

