Il progetto esecutivo per il “Miglioramento della sicurezza, della funzionalità, degli impianti e dell’involucro nella scuola Giovanni XXIII”, predisposto dall’Amministrazione comunale di Paceco, ha ottenuto il necessario finanziamento di *450 mila euro*, a seguito dell’approvazione di una delibera della Giunta regionale riguardante la realizzazione di nuove opere pubbliche con fondi extraregionali (Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027).

Lo rende noto l’assessore alla Pubblica istruzione di Paceco, *Francesco Valenti*, precisando che, “grazie all’onorevole Eleonora Lo Curto, deputato che continua a dimostrare impegno a servizio del territorio, la commissione Bilancio dell’Ars ha lavorato per scremare quelle opere che potevano contare su una fase avanzata di progettazione, in maniera da renderle cantierabili in breve tempo. A Paceco, in particolare, sarà possibile avviare i lavori che consistono nella *sostituzione degli infissi* del plesso scolastico, con *adeguamento dell’impianto di riscaldamento* del I lotto e la realizzazione dell’*impianto di illuminazione* del II lotto”.

“L’eccellente lavoro della Commissione Bilancio per l’accelerazione della spesa comunitaria, attraverso la ricognizione dei progetti esecutivi in attesa di finanziamento” è evidenziato anche dal Sindaco, *Giuseppe Scarcella*, che a sua volta esprime “gratitudine per il ruolo propositivo svolto dall’onorevole Lo Curto e per l’attenzione riservata dal Governo regionale al Comune di Paceco, oltre alla soddisfazione per il finanziamento dei lavori nella scuola Giovanni XXIII, a beneficio degli alunni e dell’intero personale scolastico”.

Com. Stam.