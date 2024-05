Paceco, approvati il Piano opere pubbliche, il Dup e il Bilancio di previsione 2024/2026

Il Consiglio comunale di Paceco ha approvato a maggioranza il Programma triennale delle Opere Pubbliche e quello per l’acquisto dei beni e servizi, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026.

Tutti gli atti deliberativi, predisposti dall’Amministrazione Grammatico, sono stati ratificati dalla maggioranza consiliare nel corso delle sedute del 27 e 29 maggio scorsi.

Le opere pubbliche previste nel Programma triennale, alcune delle quali finanziate con Fondi PNRR e con relativa posta nel bilancio di previsione, sono state illustrate dall’assessore ai Lavori Pubblici, *Salvatore Castelli* . «Nei prossimi mesi – ha evidenziato – potranno partire nel territorio comunale cantieri per oltre 8 milioni di euro, che riguarderanno le seguenti opere: ristrutturazione dell’edificio confiscato alla mafia in Via Castelvetrano; realizzazione di 258 nuovi loculi nel Cimitero comunale di Paceco; completamento dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico molto alto (R4) della zona “Rocche Malummeri” di Paceco; lavori di miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità dell’intera Via Luigi Russo e del tratto di via Michele Amari fino all’intersezione con la via Castelvetrano, compreso lo smaltimento delle acque meteoriche; lavori di miglioramento della sicurezza, della funzionalità degli impianti e dell’involucro della Scuola elementare “Giovanni XXIII”; realizzazione di un parco giochi all’interno della Villa Comunale con il ripristino dei servizi igienici; lavori di messa in sicurezza delle vie Ciaccio Montalto e Martin Pescatore della frazione di Nubia; realizzazione di un sistema di videosorveglianza nei punti strategici del territorio comunale».

L’assessore Castelli, inoltre, sottolinea che alcune opere e forniture sono state candidate al finanziamento con i fondi FUA, con il seguente ordine di priorità: 1 – Realizzazione di un parco suburbano attrezzato intorno all’invaso Baiata, 2 – Lavori di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell’area comprendente la palestra comunale, la villa comunale e le aree attigue ed interconnesse nel quartiere “Sciarotta”, mediante interventi di ristrutturazione edilizia e di rifunzionalizzazione per la promozione delle attività sportive indoor e all’aperto e per lo sviluppo di servizi sociali; 3 – Efficientamento dell’impianto di pubblica Illuminazione; 4 – Fornitura di attrezzature e mezzi per la Protezione Civile.

In merito al Documento Unico di Programmazione approvato, l’assessore al Bilancio, *Pietro Cusenza* , evidenzia che «il DUP ha una sezione strategica che, per la prima volta, esplicita le linee programmatiche del mandato quinquennale dell’Amministrazione Grammatico, e va ad interfacciarsi con la successiva sezione operativa in cui sono implementate le missioni e i programmi che nei prossimi anni attueranno gli obiettivi prefissati».

«Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, che esplicita e raccoglie analiticamente e contabilmente quanto previsto nel documento di programmazione – afferma il Sindaco, *Aldo Grammatico* – potranno essere pianificate le politiche che l’Amministrazione vuole attuare. In particolare, per quest’anno, oltre all’attuazione di quanto previsto nei programmi triennali delle opere pubbliche e degli acquisti, si è scelto, per la prima volta, di prevedere dei fondi per redigere il *Piano di utilizzazione della zona “B” di pre-riserva* , con il quale, riscrivendo le regole di gestione dell’area tutelata, gran parte del territorio di Nubia potrà avere uno sviluppo sostenibile e compatibile con la presenza della riserva. Sono stati anche previsti i fondi necessari all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, e quelli per l’implementazione del Servizio Civile. Col bilancio, inoltre, saranno finanziati i lavori per la ristrutturazione del centro sociale per gli anziani e per la definitiva messa in funzione del CCR (Centro Comunale di Raccolta)».

L’Amministrazione comunale, infine, esprime un ringraziamento al responsabile degli uffici finanziari, *Gioacchino Incammisa* , a tutto il Consiglio comunale e alle commissioni consiliari, per aver consentito di raggiungere questo importante risultato che consentirà alla macchina amministrativa di lavorare al meglio.

