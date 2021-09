Inizieranno mercoledì 15 settembre, i lavori di efficientamento energetico di un’altra parte della pubblica illuminazione a Paceco e nelle frazioni, attraverso la sostituzione degli impianti obsoleti e la collocazione di luci a Led in altre quindici strade, nonché all’interno della villa comunale e anche all’esterno del Palazzo Municipale.

Lo comunica l’Amministrazione Scarcella, che nei mesi scorsi ha approvato gli interventi progettati dal V Settore Lavori Pubblici del Comune, nell’ambito della programmazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, resa possibile da un finanziamento di 180 mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno per il 2021.

I nuovi interventi per il miglioramento dell’illuminazione stradale con lampade Led (Light emitting diodes) interessano, a Paceco, la via San Severino, via Massimo D’Azeglio, via Maestro Gabriele Asaro, la villa comunale, la rotonda di via Toselli e le facciate del Municipio; a Nubia, la via Sandro Pertini, via Firenze, via Stefano Platamone, via Speranza ed un ulteriore tratto della via Giuseppe Garibaldi (in prosecuzione dell’intervento eseguito lo scorso anno); a Dattilo, via Libertà, via Gencheria, un tratto della via Anita Garibaldi, via Scuderi (dalla via Libertà all’incrocio di via Matteotti), via I Maggio e via Baglio Vecchio.

L’appalto degli interventi è stato aggiudicato alla ditta “Opera Srl” con sede ad Arienzo (Caserta), che ha offerto un ribasso del 36,933 per cento sulla base d’asta, per un importo contrattuale netto di 101.179,61 euro (oneri per la sicurezza inclusi).

Altri 180 mila euro a fondo perduto, finanziati dal Governo nazionale tra il 2019 e il 2020, hanno già consentito l’installazione degli impianti Led in una prima dozzina di strade e piazze del territorio comunale: a Paceco, nella piazza Vittorio Emanuele e nelle vie Roma, Regina Margherita, Joppolo, Sapone (nel tratto tra le vie Michele Amari e Libertà), via Umberto I, via Amendola (nel tratto tra la piazza Vittorio Emanuele e la via Torrearasa); a Nubia, la via Giuseppe Garibaldi (nella parte iniziale e nel tratto fra la via Del Melograno ed il centro della frazione); a Dattilo, la piazza e la villetta Lungaro.

“Con il nuovo appalto, in aggiunta alle altre strade del territorio, l’illuminazione a Led arriverà anche nei viali della villa comunale di Paceco, dove di recente sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione dissestata (realizzati con i cantieri di lavoro), alle facciate del Palazzo Municipale, e sarà illuminata pure la rotonda di via Toselli di recente realizzazione” evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Castelli, ricordando che “il passaggio dalla luce gialla-arancione delle vecchie lampade a vapori di sodio, alla luce bianca del Led, assicura una migliore visibilità notturna, con maggiore percezione della sicurezza per i cittadini; inoltre, – continua – riduce l’inquinamento luminoso e garantisce cospicui risparmi per le casse comunali, derivanti dall’abbattimento dei consumi elettrici assicurato dalla tecnologia Led”.

“Nel rinnovamento dell’illuminazione pubblica – sottolinea il Sindaco, Giuseppe Scarcella – abbiamo creduto e crediamo fortemente, perché tra l’altro contribuisce a rendere Paceco e le frazioni più sicure e più al passo con i tempi. Siamo quindi orgogliosi del lavoro di ammodernamento che stiamo attuando progressivamente nel nostro territorio comunale, con una programmazione che – anticipa il primo cittadino di Paceco – comprende ulteriori interventi di miglioramento della pubblica illuminazione da realizzare il prossimo anno”.

Com. Stam.