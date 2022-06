Paceco, decine di sanzioni per abbandono di rifiuti presso le isole ecologiche

Contravvenzioni per un importo complessivo di 11.650 euro, sono state notificate a 57 cittadini (solo in minima parte di Paceco) per violazioni alle norme che regolano il corretto conferimento dei rifiuti.

Lo rende noto l’Amministrazione Scarcella, evidenziando i risultati ottenuti dalla Polizia municipale di Paceco nei primi sei mesi del 2022, con l’individuazione dei responsabili di decine di episodi di inciviltà, tra abbandoni indiscriminati di rifiuti e conferimenti irregolari presso le isole ecologiche di Paceco e di Nubia.

In particolare, sono stati notificati 16 verbali da 600 euro ciascuno, per l’abbandono indiscriminato di rifiuti, e 41 verbali da 50 euro, per conferimento di rifiuti non conforme. Nel conteggio sono comprese le prime 10 sanzioni di quest’anno (cinque da 600 euro e cinque da 50 euro) comunicate a fine febbraio.

Tutti i trasgressori sono stati immortalati dagli impianti di videosorveglianza attivati dal Comune in diversi punti strategici, e l’esame delle immagini ha portato alla loro identificazione e alle conseguenti sanzioni.

“Oltre il cinquanta per cento dei verbalizzati è arrivato dai comuni vicini per abbandonare rifiuti nel territorio di Paceco, sia di giorno che di notte”, sottolineano il Sindaco *Giuseppe Scarcella* e l’assessore *Giuseppe Ortisi*, con l’augurio che “la notizia di queste ulteriori sanzioni abbia un effetto deterrente, per evitare che i comportamenti scorretti ed incivili di poche persone compromettano gli eccezionali risultati raggiunti con la raccolta differenziata, grazie all’ammirevole impegno della stragrande maggioranza dei pacecoti”.

