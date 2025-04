Paceco, l’Amministrazione Grammatico riduce la TARI

Nella seduta del 23 aprile, il Consiglio Comunale di Paceco ha approvato le aliquote della tassa dei rifiuti TARI per l’anno 2025, predisposte dall’Amministrazione comunale

In tempi di difficoltà economica per le casse comunali in cui i trasferimenti statali e regionali sono sempre meno, l’Amministrazione Grammatico ha voluto dare comunque un concreto sostegno alla comunità, con particolare attenzione alle attività produttive, sempre più in difficoltà per la congiuntura economica di questi ultimi anni.

È questo un ulteriore tassello che si inserisce nella programmazione dell’Amministrazione, che raccoglie i frutti di un virtuoso lavoro iniziato mesi prima col recupero di una rilevante percentuale delle tasse non pagate da circa la metà dei contribuenti. “Questo intervento – rimarca il Sindaco, Aldo Grammatico – ha rappresentato un passo fondamentale per garantire giustizia ed equità nei confronti di tutti i cittadini contribuenti che, con senso di responsabilità, adempiono regolarmente ai propri doveri”.

Nel corso della seduta, l’assessore ai Tributi, Pietro Cusenza, ha esposto al Consiglio che “le simulazioni effettuate per confrontare le aliquote 2025 con quelle dell’anno precedente, hanno mostrato che, per le utenze domestiche, ci sarà una tendenza media in riduzione, mentre ci sarà una rilevante diminuzione per le utenze non domestiche, che nel passato sono quelle che più hanno sofferto per gli aumenti della TARI”.

L’atto deliberativo – sottolinea l’Amministrazione Comunale – è stato approvato solo dai consiglieri della maggioranza consiliare; infatti, subito dopo che il Consiglio Comunale è stato informato delle riduzioni della TARI per tutte le attività, la minoranza consiliare, con atteggiamento ostruzionistico da mera opposizione, ha lasciato l’aula non votando la delibera che prevede per il 2025 la riduzione della TARI, evidentemente indifferente ai riscontri positivi che essa avrà per tutte le attività produttive e commerciali del nostro Comune”.

Com. Stam.